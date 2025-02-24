Конькобежец Евгений Кошкин выиграл «золото» на этапе Кубка мира

Спорт
132

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,52.

Второе место занял Лорен Дюбрель из Канады -34,70. Бронзовую медаль завоевал Марек Каниа (Польша) - 34,76.

Отметим, что Кошкин на недавних Азиатских играх-2025 в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров. 

#Спорт #медаль #конькобежец

Популярное

Все
Конькобежец Евгений Кошкин выиграл «золото» на этапе Кубка мира
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
МВД: За отпуск трамадола без рецепта предусмотрена уголовная ответственность
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Усилить потенциал страны
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Еженедельные ярмарки возобновят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Свыше $12 млрд планирует вложить East Hope Group в новый проект в Казахстане
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Буренки нынче довольны
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

Казахстанские лучники завоевали три серебряные медали на Ку…
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнасти…
Казахстанская сборная по велотреку – бронзовый призёр чемпи…
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех контин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]