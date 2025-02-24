Конькобежец Евгений Кошкин выиграл «золото» на этапе Кубка мира

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,52.

Второе место занял Лорен Дюбрель из Канады -34,70. Бронзовую медаль завоевал Марек Каниа (Польша) - 34,76.

Отметим, что Кошкин на недавних Азиатских играх-2025 в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров.