Правила отбора солдат-срочников для получения образовательных льгот разработали в РК

Минобороны, МВД, МЧС, Служба госохраны и КНБ подготовили совместный приказ «Об утверждении правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Правила определяют порядок конкурсного отбора солдат-срочников для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения, а также организации высшего или послевузовского образования в пределах квоты. Исключением являются программы медицинского, фармацевтического и педагогического образования.

К участию в конкурсе допускаются военнослужащие, имеющие общее среднее или техническое и профессиональное или послесреднее образование.

Конкурсный отбор проводится среди военнослужащих одного периода призыва (весеннего или осеннего).

Для поступления они проходят проверку по уровню освоения программы боевой подготовки; по результатам оценки личной дисциплинированности; по результатам исполнения специальных обязанностей; по результатам оценки психологической готовности.

Ознакомиться с проектом приказа можно по этой ссылке. Документ размещен для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 28 июня.