Конституционная реформа: срок принятия основных законов обозначил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая в Улытау рассказал о важности скорого принятия законопроектов по итогам референдума, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Глава государства сообщил, что народ в ожидании реальных перемен. Именно поэтому, по его словам, казахстанцы поддержали поправки в Конституцию.

«Народ дал мандат доверия. Теперь необходимо быстро и в полном объеме осуществить конституционную реформу. Значительные изменения уже происходят. Я вышел из рядов партии «АMANAT» еще до референдума. После 5 июня это решение стало конституционной нормой. Глава государства должен быть независим от всех политических сил. Каждое действие Президента должно быть только в интересах государства.

8 июня были созданы три новые области. Главы регионов назначены в соответствии с новыми требованиями Конституции. Депутаты маслихата проголосовали и избрали акимов из числа предложенных мной кандидатур. Конституционные изменения будут входить в нашу жизнь именно так – поэтапно», – сообщил Глава государства.

Президент подчеркнул, что предстоит еще многое сделать, чтобы обновленная Конституция полностью вступила в силу.

«Нам необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Будут изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других. Это очень важно для успешной модернизации страны. Принятие законов требует времени, на это могут уйти несколько месяцев или даже полгода. Однако реформу не следует откладывать. Люди хотят реальных перемен прямо сейчас. Поэтому наши депутаты должны уже приступить к разработке основных законопроектов. А с началом осенней сессии они уже должны поступить в работу Парламента. Основные законы должны быть приняты до конца года. Только тогда мы сможем продолжить комплексную модернизацию высокими темпами», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.