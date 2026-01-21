Выступление Касым-Жомарта Токаева задает понятную логику: реформы должны укреплять страну не на словах, а через реальные изменения в жизни людей. И в этом смысле мы, профсоюзы, как один из ключевых институтов гражданского общества, поддерживаем заявленный курс и видим в нем важные опорные точки для развития Справедливого Казахстана.

Первое. Развитие общества начинается с уважения к человеку труда.

Сильное государство строится не только решениями сверху, а ежедневной ответственностью миллионов людей - в цехах и на шахтах, в школах и больницах, на стройках и железной дороге. Поэтому для нас особенно важен акцент, сделанный Президентом на социальной ответственности государства и консолидации общества. В выступлении красной нитью проходит идея созидательного патриотизма: не пустые выкрики, не показуха - а дисциплина, профессионализм, честный труд и соблюдение закона. Это и есть основа общественной устойчивости. Там, где есть уважение к труду, там появляется доверие, а где есть доверие - там работает экономика и развиваются регионы.

Подчеркнув, что достигнутые экономические показатели стали возможны благодаря совместным усилиям власти и граждан, Глава государства еще раз подтвердил: устойчивое развитие невозможно без активного участия трудящихся и социальной стабильности. Рост ВВП, укрепление Национального фонда и финансовых резервов страны должны напрямую отражаться на качестве жизни людей труда, что полностью соответствует позиции профсоюзного движения.

Второе. Социальная справедливость - это не лозунг, а правила, которые защищают людей.

Президент четко обозначил: справедливость должна выражаться в конкретных механизмах - в законности, порядке, защите достоинства гражданина, пресечении насилия и жестоких практик. И здесь позиция профсоюзов однозначна: в обществе не должно быть зон безответственности, где слабый остается один на один со страхом, давлением или произволом. Закон один для всех. И он должен работать так, чтобы любой работник понимал: его права защищены не формально, а по-настоящему.

Третье. Конституционная реформа, объявленная Президентом, является основополагающей для страны: создание Халық кеңесі, формирование нового однопалатного парламента, а также инициатива по учреждению института вице-президента. Эти шаги направлены на дальнейшее укрепление демократических институтов и повышение доверия общества к власти. Участие представителей гражданского общества в новых совещательных и представительных органах позволит учесть интересы всех слоев населения, в том числе многомиллионной армии трудящихся.

Предложенная Президентом конституционная реформа - шанс усилить подотчетность и диалог с обществом.

Мы поддерживаем логику конституционной реформы, которую обозначил Президент. Ее смысл - не в “перестановке кресел”, а в укреплении институционального каркаса государства, в повышении ответственности власти перед обществом, в повышении качества решений.

Для гражданского общества это важный сигнал: запрос на изменения услышан, и страна переходит в новый этап государственного строительства.

Профсоюзы рассматривают этот процесс как возможность усилить гарантии прав граждан, включая права работников, расширить инструменты общественного контроля, сделать обратную связь системной, а не эпизодической. Если государство выстраивает более профессиональную и подотчетную модель управления, то в выигрыше будет человек - потому что решения начнут быстрее реализовываться в реальной жизни, а ответственность станет не размытой, а конкретной.

Четвертое. Энергетическая безопасность и угольная генерация - вопрос стабильности, рабочих мест и будущего регионов.

Мы поддерживаем позицию Президента о необходимости укрепления энергетической самодостаточности и развитие угольной генерации как стратегического направления. Для Казахстана это вопрос национальной устойчивости: без надежной энергии не будет ни промышленности, ни новых производств, ни цифровой экономики, ни качества жизни.

Но здесь важно несколько принципов, которые нельзя упустить.

Принцип 1. Безопасность и условия труда.

Угольная отрасль и энергетика должны работать по самым жестким стандартам охраны труда, промышленной безопасности, профилактики травматизма и профзаболеваний.

Принцип 2. Модернизация и технологии.

Если уголь - стратегический актив, значит он должен использоваться умно: с современными экологическими решениями, снижением вредных выбросов и реальными инвестициями в обновление мощностей.

Принцип 3. Социальная ответственность.

За угольной генерацией стоят города и судьбы людей. Нельзя допускать, чтобы цена модернизации перекладывалась на работников и регионы. Должны быть достойная зарплата, социальные программы, подготовка кадров, профессиональное обучение, медицинская и социальная поддержка трудовых коллективов.

И здесь так же профсоюзы готовы быть не сторонним наблюдателем, а полноценным участником в обеспечении безопасных условий труда и защите прав работников в рамках реализации этих масштабных проектов.

Пятое. Цифровизация и ИИ - нужны, но без защиты человека труда это риск.

Президент прямо сказал: технологии не лечат управленческий хаос. С этим невозможно поспорить. Мы тоже считаем, что цифровая трансформация должна начинаться с наведения порядка в процессах, с устранения бюрократии и дублирования функций.

Но для профсоюзов принципиально, чтобы цифровизация не превращалась в давление на человека. Нужна защита персональных данных, прозрачность алгоритмов, недопущение дискриминации и “безликих” решений, которые принимаются без права работника на объяснение и апелляцию.

Цифровая модернизация должна работать на повышение качества услуг, производительности и безопасности труда. Не на сокращение людей “по кнопке” и не на усиление контроля ради контроля.

Шестое. Молодежь и креативная экономика - ресурс роста, который нельзя потерять.

Очень важно, что Глава государства отметил роль молодежи в формировании новой общественной этики и развитии креативной индустрии. Мы видим: новое поколение действительно дает стране энергию, идеи, международное признание. Но эта энергия должна быть подкреплена честными социальными гарантиями.

Креативная индустрия не должна становиться зоной незащищенного труда, случайных заработков и серых договоров. Молодому человеку нужна опора: понятные правила занятости, справедливая оплата, доступное образование, возможность расти профессионально. Тогда талант остается в стране и работает на ее развитие. Создание условий для самореализации молодого поколения — это инвестиции в будущее страны и формирование новой трудовой этики.

Седьмое. Создание Халық кеңесі – ключевая идея для гражданского общества.

Если говорить прямо, это может стать тем самым “мостом” между государством и обществом, которого часто не хватает. Не площадкой для красивых выступлений, а рабочим механизмом, где разные группы людей и регионов могут говорить с властью на одном языке - по фактам, по проблемам, по решениям.

Очень важно, что Халық кеңесі предлагается дать право законодательной инициативы. Это уже не консультация “для галочки”. Это реальный рычаг влияния. То есть не просто обсуждать, а предлагать изменения в законы, поднимать темы, которые болят на местах, и доводить их до уровня государственной повестки.

И здесь профсоюзы должны быть участниками, а не наблюдателями. Потому что профсоюз - это не кабинетная структура. Это живая сеть по всей стране, это предприятия, коллективы, конкретные люди и их ежедневные вопросы: зарплата, безопасность труда, занятость, социальные гарантии, справедливые налоги, доступная медицина, защита персональных данных, влияние цифровизации и ИИ на рабочие места.

Если Халық кеңесі действительно будет собирать голоса общества, то логично, чтобы голос трудящихся там звучал уверенно и профессионально. Мы готовы включаться в его работу и вносить конкретные предложения - по охране труда, по индексации доходов, по защите работников в период цифровой трансформации, по развитию социального партнерства, по усилению ответственности работодателей и государства за качество жизни людей.

Потому что сильное государство сегодня - это не только вертикаль власти. Это система, где общество не молчит, а участвует. И где решения принимаются не в вакууме, а с пониманием того, чем живет человек труда каждый день.

Восьмое. Культура и искусство - стратегическая инвестиция в будущее страны

Мы поддерживаем курс на беспрецедентное развитие культурно-гуманитарной сферы. Театры в регионах, модернизация объектов культуры, реконструкция знаковых площадок, развитие музеев и библиотек - это не “второстепенная” тема. Это фундамент общественного взросления.

Культура формирует вкус к созиданию, укрепляет уважение друг к другу, к истории, к государственным символам, к человеческому достоинству. И это напрямую влияет на качество общества - на поведение людей, на уровень доверия, на способность договариваться. Когда в регионах открываются новые культурные пространства, это дает молодежи шанс развиваться дома, а не искать смысл и возможности только за пределами своего города.

Безусловно, Федерация профсоюзов поддерживает инициативы по укреплению традиционных ценностей, развитию института семьи и формированию ответственного гражданского общества. При этом принципиально важным является подчеркнутая Президентом позиция о недопустимости дискриминации и уважении прав каждого гражданина.

И в заключение - реформы должны измеряться результатом, а не красивыми отчетами.

Одна из самых сильных линий выступления - это требование реальных итогов. Не имитации, не пиара, не презентаций ради презентаций. Это абсолютно созвучно позиции профсоюзов.

Люди оценивают реформы по простым критериям: растут ли реальные доходы, есть ли стабильная работа, безопасны ли условия труда, доступны ли медицина и образование, чувствуется ли порядок и справедливость, есть ли уважение к человеку.

Мы поддерживаем стратегический курс Президента - на справедливость, закон и порядок, развитие культуры, укрепление молодежного потенциала, цифровизацию с ответственностью и энергобезопасность страны.

Профсоюзы, как основной элемент гражданского общества, готовы быть надежным партнером государства в реализации этих реформ. Но мы также будем принципиально добиваться, чтобы в центре всех решений всегда оставался человек труда, его безопасность, его достойный доход, его право быть услышанным.

Потому что именно так и строится сильный Казахстан: через уважение к труду, справедливые правила и реальный результат, который ощущается в жизни каждого.