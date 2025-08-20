В Астане состоялся круглый стол на тему «Конституционная реформа и развитие СМИ в Казахстане», приуроченный к 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Участие приняли: депутат Сената, президент ОО «Клуб главных редакторов Бибигуль Жексенбай; депутат Мажилиса, президент ОО «Международная ассоциация юристов» Марат Башимов; председатель Республиканской палаты юридических консультантов» Серик Акылбай; исполнительный директор ОФ «Гражданский альянс» Нурас Ералы, заместитель председателя Комитета информации Министерства культуры и информации РК Алишер Мукажан и другие. Также во встрече в онлайн-формате приняли участие главные редакторы ведущих региональных средств массовой информации.

Генеральный директор медиа-холдинга «Алатау ақпарат» Ержан Калымбайулы особо отметил, что большое количество учебных занятий для отечественных журналистов по правовой медиаграмотности всегда будет преимуществом.

Обсуждение было посвящено роли средств массовой информации в продвижении конституционной реформы, повышению правовой грамотности населения и формированию диалога между государством и обществом. Участники отметили, что СМИ являются ключевым инструментом в донесении сути реформ до широкой аудитории и формировании доверия к демократическим процессам. Особое внимание спикеры уделили вопросам укрепления правовых основ деятельности СМИ, их ответственности и независимости, а также взаимодействию с институтами гражданского общества.

«Если обратиться к международному опыту, в развитых странах (Германия, Канада, Япония, государства Скандинавии) правовая культура формируется еще со школьной скамьи. Гражданам предоставляется правовая поддержка через доступные информационные ресурсы, юридические консультации, онлайн-сервисы. В рекомендациях ООН и ОБСЕ также подчеркивается, что повышение правовых знаний населения является одним из ключевых факторов устойчивого развития», - подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

«Конституционная реформа - это не только изменения в правовой системе, но и укрепление демократических ценностей. СМИ играют здесь особую роль, так как именно они формируют у общества понимание сути реформ и доверие к их результатам», - отметил Марат Башимов.

Круглый стол прошел в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве между ОО «Клуб главных редакторов» и Конституционным судом Республики Казахстан. По итогам мероприятия участники договорились продолжить диалог в направлении развития правовой культуры и укрепления роли СМИ в демократических процессах, а также проводить учебные занятия, направленные на повышение правовой грамотности журналистов.