Конституционный потенциал

Депутаты Мажилиса приступили к работе над законопроектами по реализации поправок в Конституцию, принятых на референдуме 5 июня 2022 года.

Проекты конституционных законов – «О Конституционном суде», «Об уполномоченном по правам человека», «О прокуратуре», законопроектов о внесении поправок в конституционные и законодательные акты по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года, а также изменений в КоАП РК – вот солидный пакет презентованных документов.

Участники встречи говорили о статусе Конституционного суда, его финансировании, организации деятельности, порядке назначения судей и прекращении их полномочий, материальному и социальному обеспечению. По словам разработчика, Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, а будет являться органом, обеспечиваю­щим верховенство Конституции на всей территории нашей страны.

Судьи Конституционного су­да будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. Законопроектом закреп­ляется их независимость и неприкосновенность. Предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе.

К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов законности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Основного закона. Второй раздел посвящен особенностям осуществления конституционного производства.

– В ст. 46 проекта предлагается установить критерии допус­тимости обращений граждан. Предлагается установить, что обращение гражданина допус­тимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. На наш взгляд, если не устанавливать определенные «фильтры» для обращений граждан, Конституционный суд будет не в состоянии рассматривать все поступающие к нему обращения, поскольку практически все НПА так или иначе затрагивают конституционные права граждан, – пояс­нила вице-министр юстиции Алма Муканова.

Презентуя другой проект Конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Казахстане», вице-министр юстиции пояснила, что в части усиления компетенции омбудс­мену предлагается предоставить право присутствовать на любых совместных и раздельных заседаниях палат Парламен­та и быть выслушанным. Также предус­мотрено право омбудсмена обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. Вместе с тем предлагается предоставить уполномоченному право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. А для усиления его полномочий закрепляется право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Говоря о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», Алма Муканова пояснила, что здесь предус­матривается упразднение отдельных полномочий Президента в отношении местных исполнительных органов, переформатирование представительной ветви власти и изменение порядка назначения акимов. Предлагается назначение акимов областей, городов республиканского значения и столицы осуществлять путем представления Главой государства на альтернативной основе не менее двух кандидатов на рассмотрение маслихатов.

Другой законопроект по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года предполагает сокращение полномочий Президента, пересмотр порядка формирования палат Парламента и ряда его функций, новых положений законотворческого процесса в Парламенте, перехода к смешанной избирательной системе, модернизации выборного процесса и переименования должности с «Государственный секретарь» на «Государственный советник».

Между тем в ходе обсуждения депутаты отметили, что на стадии разработки законопроекта вводимая норма аккредитации наблюдателей вызвала неодно­значное мнение экспертного сообщества.

– Аккредитация наблюдателей очень сложная. Поэтому предлагаем убрать, – сказал депутат Берик Дюсембинов.

Коллегу поддержала Жанна Тельпекбаева, для каких целей вводится аккредитация наблюдателей, почему порядок аккредитации не прописан в самом законе, и почему не все национальные наблюдатели подлежат аккредитации.

По словам вице-министра Алмы Мукановой, этот вопрос был одним из самых дискуссионных.

– Не единожды проводились соответствующие встречи с активистами, с общественными организациями. У нас были более жесткие требования в первоначальных вариантах по институту аккредитации. В частности, помимо предоставления заявления об аккредитации и выписки из устава о соответствующей дея­тельности, также ранее в законопроекте была норма о том, что они должны предоставлять соответствующую информацию о финансировании или нефинансировании ими со стороны иностранных лиц. В рамках проработки данного вопроса последнее требование было исключено. Проект, внесенный в Парламент, содержит, в принципе, стандарт­но-общеизвестные темы. Для чего нам нужен институт аккредитации? В первую очередь мы совместно с ЦИК исходили из того, что в Послании было четко прописано, что в целом институт наблюдения должен быть рег­ламентирован правильно, в том русле, чтобы и участковые избирательные комиссии, их члены и сами ­организации, которые выдвигают наблюдателей, и сами наблюдатели понимали свой круг прав, обязанностей и линию поведения, – пояснила вице-министр.

Вице-министр отметила, что есть страны, где институт аккредитации отсутствует вообще. Но есть государства с очень жесткими условиями аккредитации, когда на участки не допускают никого, кроме членов избирательной комиссии и доверенных лиц.

– На основании этого мы выбрали серединный путь, – сказала Алма Муканова.

Вице-министр также ответила на опасения наблюдателей, что в аккредитацию будут добавляться дополнительные требования.

– Поправки будут проходить через обсуждение общественности. Всегда есть возможность, убрать неугодные нормы, – считает Алма Муканова.

В свою очередь заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил, что, согласно проекту Конституционного закона «О прокуратуре», прокурор получит право вызывать и получать пояснения от должностных, физических и юридических лиц, требовать нужную ему информацию. В рамках рассмотрения обращений и проведения проверок прокуроры до трех рабочих дней вправе будут приостанавливать акты, действия должностных лиц, если они могут нанести вред жизни и здоровью человека, интересам общества или государства.

– Сейчас прокурор сначала поручает проверку уполномоченному органу, в компетенцию которого входит ее проведение. На проверку без перепоручения идет сам только тогда, когда есть жалоба на действие уполномоченного органа и по итогам рассмот­рения жалоб. Законопроектом эти ограничения снимаются. Теперь прокурор может назначить и сам же провести проверку либо поручить другому органу, – пояс­нил Асет Чиндалиев.

После состоявшегося обмена мнениями итоги обсуждения подвел председатель комитета Арман Кожахметов, отметив, что дальнейшее обсуждение законопроектов продолжится в рабочих группах Мажилиса.