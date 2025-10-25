– Еркин Ануарович, мы беседуем накануне Дня Республики. Что Вы думаете об этом празднике?

– 25 октября – знаковая дата в истории нашей страны. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете, закрепившая политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. Принципы государственности, заложенные в ней, получили свое дальнейшее развитие в Основном законе страны. Я рад, что единство, мир и согласие народа остаются прочным фундаментом государственности Казахстана.

– В результате конституционной реформы 2022 года был воссоздан Конституционный суд, который приступил к работе в 2023-м. Расскажите, пожалуйста, о статистике по обращениям граждан и рассмотрению дел.

– За 2 года и 9 месяцев в Конституционный суд поступило порядка 13 тысяч обращений. Вместе с тем около 95 процентов из них не соответствовали установленным требованиям допустимости и были возвращены заявителям, что подразумевает возможность вновь обратиться с надлежащим юридичес­ким обоснованием.

Понимая необходимость повышения уровня конституционно-правовой культуры граждан, мы уделяем значительное внимание праворазъяснительной работе. Аппаратом Конституционного суда оказываются консультационные услуги в Центре приема граждан, внедряются информационно-коммуникационные технологии, проводятся семинары с адвокатами и юрконсультами, организуются встречи с коллективами.

В ряде подобных мероприятий принимают непосредственное участие и судьи Конституционного суда. Это уже дает положительные результаты: заметно растет число юридически обоснованных обращений, граждане все активнее поднимают вопросы толкования законодательства и предлагают пути его совершенствования.

Конституционным судом вынесено 75 итоговых решений. В 17 нормативных постановлениях 20 действующих норм признаны не соответствующими Конституции, а в 15 НП 25 норм признаны соответствующими Конституции в данном Конституционным судом истолковании.

Наиболее часто в своих обращениях граждане просили проверить нормы законодательства на соответствие фундаментальным правам, закрепленным в Конституции, таким как право на судебную защиту, равенство и недопущение дискриминации, признание правосубъектности, а также соответствие установленных в нормативных правовых актах ограничений прав человека требованиям статьи 39 Конституции.

На сегодняшний день из 75 нормативных постановлений Конституционного суда правовые позиции, содержащиеся в 41 из них, уже полностью отражены в действующем законодательстве. Это означает, что ранее оспариваемые нормы приведены в соответствие с Конституцией.

Показательным является Закон от 16 июля 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства», в котором отражены положения сразу восьми решений Конституционного суда. В частности, были устранены чрезмерные ограничения при применении меры пресечения в виде домашнего ареста, закреплены процессуальные права свидетеля, имеющего право на защиту, расширены полномочия адвоката, а из Уголовного кодекса исключено ограничение на условно-досрочное освобождение, основанное на виде наказания, признанном Конституцией недопустимым.

Каждое подобное изменение делает правовую норму действенным механизмом защиты прав человека. В таких примерах Конституция предстает не как формальный документ, а как реальный гарант справедливости и опора для каждого гражданина.

– В Казахстане с 1992 по 1995 год уже действовал Конституционный суд. Но после принятия Конституции в 1995-м начал функционировать Конституционный совет. В чем отличие нынешнего органа конституционного контроля?

– Одной из новелл в деятельности Конституционного суда является расширение субъектов обращения. Ранее граждане не могли напрямую обращаться в Конституционный совет. Предоставление гражданам права на прямое обращение в Конституционный суд стало важнейшим этапом развития правозащитных механизмов в обеспечении конституционных прав и свобод граждан. Кроме того, новыми субъектами обращения стали уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор.

Создание института Конституционного суда и наделение правом обращения в него наряду с другими субъектами права граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека усиливает демократические основы нашей страны и укрепляет верховенство права.

При рассмотрении на соответствие Конституции НПА Конституционный совет принимал два варианта решений: о признании закона или иного нормативного правового акта либо отдельных их положений соответствующими или не соответствующими Конституции. Конституционный суд наряду с двумя вышеуказанными решениями может принять также нормативное постановление о признании закона или иного правового акта соответствующими Конституции в данном КС истолковании. Это означает, что оспариваемую норму с учетом положений Основного закона следует понимать так, как указывает на это КС.

Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя, полномочия которых длятся восемь лет. Одно и то же лицо не может быть назначено судьей Конституционного суда более одного раза.

Конституционный совет состоял из 7 членов, полномочия которых длились 6 лет, но на практике некоторые его члены назначались повторно. Предусматривалось, что пожизненными членами Конституционного совета являются экс-президенты страны.

Конституционный суд, являясь органом конституционного контроля, имеет более широкие полномочия по защите конституционных прав и свобод граждан, обеспечению принципов правового и демократического государства, реализации верховенства права.

– Как Конституционный суд влия­ет на демократизацию общества?

– Под демократией принято понимать власть народа, при которой граж­дане сами принимают решения по важным вопросам либо выбирают своих представителей для управления. Основные принципы и черты демократии – народо­властие, свободные выборы, права и свободы человека, разделение властей, верховенство права, идеологическое и политическое многообразие. В нашей Конституции все эти принципы и признаки демократии прописаны.

Кто охраняет и защищает демократические ценности, провозглашенные Конституцией? Несомненно, эта задача возложена на госорганы и институты гражданского общества. В данном вопросе очень важную роль играет Конституционный суд. Он наделен правом принимать нормативные постановления по обращениям граждан, которые в соответствии с пунктом 3 статьи 74 Конституции являются общеобязательными на всей территории республики. Они окончательны и обжалованию не подлежат.

– Можете привести примеры решений КС, в том числе оказавших определенное влияние на демократизацию общества?

– К нам поступило обращение Президента о проверке на предмет соответствия Конституции ряда взаимосвязанных законов, в том числе Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Конституционный суд исходил из того, что в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конституции земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу.

Обновленная норма Основного закона обязывает государство принимать все необходимые меры по защите принадлежащего народу Казахстана права собственности на эти объекты и возврату незаконно полученных природных ресурсов и связанных с ними активов законному владельцу для их использования непосредственно в интересах народа. КС отметил, что Конституция гарантирует право собственности только на то имущество, которое приобретено законным путем, и принял решение признать Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и ряд других взаимосвязанных с ним соответствующими Конституции. Тем самым был подтвержден принцип народовластия, являющийся основным принципом демократии.

Таких примеров много. Путем официального толкования норм Конституции, рассмотрения законов на соответствие положениям Конституции КС способствует максимальной реализации демократических принципов в законодательстве и правоприменительной практике.