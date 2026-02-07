Конституция определяет общие ценности и ответственность общества — Аида Балаева

Сегодня, по итогам политических реформ, основанных на стратегическом курсе развития страны, обозначенном Главой государства, есть все основания утверждать, что в Казахстане формируется справедливое и открытое общество. Об этом заявила заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации Аида Балаева в ходе обсуждения проекта Конституции, сообщает Kazpravda.kz  

«Тот факт, что граждане внимательно вникают в каждую строку Основного закона, глубоко осмысливая его содержание и влияние на будущее, наглядно свидетельствует о зрелости политической культуры общества и росте гражданской ответственности»,— отметила Аида Балаева. 

Заместитель Премьер-министра подчеркнула, что в обществе существуют различные точки зрения по данному вопросу, и ни одна из них не остается без внимания. 

Кроме того, министр обратила внимание на распространяющиеся в социальных сетях ошибочные мнения о якобы сокращении социальных обязательств государства в сферах образования и здравоохранения, отметив, что они не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что в преамбуле и первой статье проекта новой Конституции четко закреплен статус Казахстана как социального государства. 

Отметим, в документе ясно определено, что государство гарантирует гражданам получение медицинской помощи на бесплатной основе. 

«Важно ясно понимать следующее: понятие «бесплатно» в правовом смысле было уточнено и заменено формулировкой «граждане имеют право получать медицинскую помощь без оплаты в порядке, установленном законом». Иными словами, государство гарантирует гражданам получение помощи на безвозмездной основе», — пояснила Аида Балаева. 

Она также разъяснила, что данные услуги никогда не были «бесплатными» сами по себе, поскольку всегда финансировались за счет государственного бюджета. В настоящее время около 40 процентов государственного бюджета направляется на социальную сферу. 

Министр культуры и информации особо подчеркнула, что в статьях 32 и 33 проекта Конституции сохранены права граждан на бесплатную медицинскую помощь, а также на получение начального и среднего образования. При этом она отметила, что право на получение платных медицинских услуг является важной нормой, расширяющей возможности граждан по сохранению и укреплению здоровья. 

Вместе с тем Аида Балаева высказала предложения по уточнению ряда формулировок. В частности, она предложила заменить в статье 33 выражение «начальное и среднее образование» на понятие «общее среднее образование» или «средняя школа», поскольку с правовой точки зрения документы об образовании выдаются после окончания 9 и 11 классов. 

Также было отмечено, что право на получение высшего образования не следует ограничивать исключительно государственными высшими учебными заведениями. По её словам, сегодня все государственные вузы функционируют в форме некоммерческих акционерных обществ, а граждане могут использовать государственные гранты и в частных университетах. 

Аида Балаева подчеркнула, что в проекте новой Конституции четко разграничены религия и государство, а светский характер системы образования и воспитания закреплен на конституционном уровне. Это, по ее словам, способствует укреплению общественного согласия и стабильности в многоконфессиональном обществе. 

В Конституции четко закреплено, что брак является союзом, основанным на добровольном выборе и равноправии мужчины и женщины. 

«Указанная норма, несомненно, будет способствовать укреплению устойчивости института семьи, защите традиционных ценностей на высшем правовом уровне, а также усилению прав и законных интересов женщин», — подчеркнула заместитель Премьер-министра. 

Затрагивая вопрос свободы слова, министр отметила, что проект новой Конституции, опираясь на международный опыт, гарантирует свободу выражения мнений. Министр сообщила, что внимательно ознакомилась с обращением медиасообщества, в том числе с открытым письмом журналистов, и подчеркнула, что предлагаемые изменения ни при каких условиях не приведут к ограничению свободы слова. 

В завершение Аида Балаева напомнила, что в проекте новой Конституции особое внимание уделено развитию культуры, творчества, науки и образования. Сохранение историко-культурного наследия, продвижение национальной культуры, развитие науки и инноваций определены как стратегические приоритеты государства. Также было отмечено, что даже при использовании искусственного интеллекта решающая роль всегда будет принадлежать человеческому разуму. 

Подводя итоги, заместитель Премьер-министра подчеркнула, что новая Конституция станет ключевой правовой опорой, обеспечивающей единство страны и ее устойчивое развитие.

