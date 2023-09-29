Контрабандные iPhone 15 пытались завезти в Алматы из Дубая

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

В аэропорту Алматы пресечена контрабанда телефонов iPhone, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

34 незадекларированных мобильных телефона марки iPhone 15 пытался завезти в Казахстан 22 сентября пассажир авиарейса Дубай – Алматы. Контрабандные гаджеты обнаружили в ходе таможенного контроля.

«Их предварительная таможенная стоимость – 25,3 млн тенге, оцениваемый ущерб – 3,1 млн тенге.

Задержанные товары переместили на склад временного хранения для таможенного оформления и получения разрешительных документов.

Нарушитель за недекларирование мобильных телефонов будет привлечен к административной ответственности – штрафу в 103,5 тысячи тенге», – проинформировали в комитете.

КГД напомнил, что мобильные телефоны относятся к товарам личного пользования, и при перемещении физическими лицами через таможенную границу их количество должно быть не более двух единиц на человека.