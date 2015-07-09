Контрабанду из Китая на $698 млн выявил Минфин

Сумма выявленных нарушений при перевозе товара через границу между Казахстаном и Китаем составила в общей сложности $698 млн. Об этом в ходе брифинга в Службе ЦК при Президенте РК сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Даулет Ергожин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Хотел бы официально заявить, что впервые за 15 лет в рамках информационного взаимодействия в области таможенной статистики внешней торговли между главным таможенным управлением КНР и Министерством финансов именно Комитетом государственных доходов РК были переданы сведения об объемах импорта и экспорта с китайской стороны. Это позволило нам сопоставить данные с имеющими декларациями. В результате мы сейчас имеем сведения об участниках деятельности, которые при таможенном оформлении либо занизили стоимость, либо задекларировали не полностью – то есть совершили преступление по статье "контарбанда". Сумма выявленных нарушений – $411 млн и $287 млн, которые мы классифицируем как чистую контрабанду", – сказал Даулет Ергожин.
При этом, чтобы снизить уровень контроля в отношении добросовестных импортеров, комитетом разработана новая система управления рисками для внешнеэкономической деятельности.
"Совместно с НПП мы реализовали проект "Зеленый коридор" для 300 крупных налогоплательщиков, в рамках которого и по поручению Президента они проходят контроль на посттаможенной в этапе, а не на момент очистки товара. То есть имеют право, учитывая их активы, налогооблагаемую базу, вовремя отплаченные налоги и отсутствие привлечения к ответственности по законам РК, ввести товар в Казахстан и уже потом подать необходимые документы для таможенной очистки. Учитывая, что проект дал положительные результаты, мы совместно с НПП отрабатываем вопрос о расширении этого "зеленого коридора" на большое количество других участников, а также на добросовестных участников внешне-экономической деятельности в рамках проекта "Доверие". Речь идет о том, что мы договорились с таможенным управлением Китая о том, что мы взаимно признаем наших экономических уполномоченных операторов. Но для этого мы должны сделать свою "домашнюю работу", а именно реально создать условия для появления таких правильных, честных уполномоченных экономических операторов", – поделился результатами работы главный налоговик страны.
Тем не менее, по словам Ергожина, на сегодня в стране нет таких уполномоченных экономических операторов. Они прекратили свою деятельность, потому что с 1 июля вступили в действие новые критерии и требования к их работе.
Также глава Комитета госдоходов добавил, что максимально сокращен перечень требуемых документов при совершении экспортно-импортных операций. При экспорте товаров количество документов сокращено до 3, при импорте – до 4, при условии, что нет транзита.
"Я думаю, что мы проделали очень хороший прорыв, потому что среди постсоветских стран мы опережаем всех по количеству снижения документов", – подчеркнул Ергожин.