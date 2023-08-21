Контрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКО

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Незаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу.

Сигареты и алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками пытались реализовать четыре жителя региона.



Отмечается, что расследование данного факта завершено региональным Департаментом АФМ.



"У группы лиц была изъята крупная партия табачной продукции в количестве более 1,6 млн пачек на сумму, превышающую 967,5 млн тенге, а также алкогольная продукция с поддельными учетно-контрольными марками. Перевозки незаконной табачной продукции осуществлялись из Кыргызской Республики, хранились и реализовывались в различных местах г. Уральска", – говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, судом троим подсудимым назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, еще один подсудимый выплатит штраф в размере 1000 МРП.



В АФМ добавили, что согласно приговора суда вся изъятая табачная и алкогольная продукция подлежит уничтожению.