Контроль и профилактика

Около 50 человек погибли в нынешнем году на предприятиях Казахстана.

С 1993 года Казахстан является членом Международной организации труда, а создание безопас­ных условий труда и снижение производственного травматизма являются одной из ключевых задач в стране. Несмотря на то что за последние 5 лет количество пострадавших на производстве уменьшилось на 12,5%, погибших – на 16,2 %, за 3 месяца этого года на предприятиях страны пострадали 313 человек, еще 47 погибли. За 2021-й на предприятиях Казахстана пострадали 1 467 человек, погибли – 200.

Министерством труда и социальной защиты населения проведен анализ производственного травматизма. Основными причинами являются грубая неосторожность самих пострадавших, неудовлетворительная организация рабочего процесса. Много несчастных случаев происходит и по причине ДТП, когда людей доставляют до мес­та работы. Высокий уровень травматизма зарегистрирован в промышленных регионах страны: Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса и в строительной отрасли.

Согласно статистике, из 1,6 млн работников обследованных в прошлом году предприятий 375 тыс. имели вредные и опас­ные условия труда. 681 тыс. работников получила различные компенсации на сумму более 167 млрд тенге.

Более 30% нарушений, выявленных в результате государственного контроля, приходятся на вопросы безопасности и охраны труда. Так, в 2021 году государственными инспекторами труда проведено 5 065 проверок, в ходе которых выявлено 10 592 нарушения, из них в сфере трудовых отношений – 6 915, по безопасности и охране труда – 3 547, в сфере занятости населения – 130. По итогам проверок работодателям выданы 3 348 предписаний и наложено 1 323 штрафа на сумму около 325 млн тенге.

Как сообщил недавно на брифинге председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ербол Нургалиев, по итогам 2021 года за допущенные нарушения освобождены от занимае­мой должности 56 человек. По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами в правоохранительные органы нап­равлено 1 088 материалов, по которым возбуждено 127 уголовных дел.

Вместе с тем главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов отмечает, что ситуация на проблемных предприятиях страны отслеживается ежедневно. В мониторинг включены 500 таких предприятий, на 448 из них ситуа­ция разрешена, риски все еще сохраняются на 52. По ним местными исполнительными органами принимаются меры. Также идет проверка на 64 предприятиях, которые привлекли иностранную рабочую силу.

По словам госинспектора, количество несчастных случаев на производствах по итогам 9 месяцев оказалось высоким. Прокуратура инициировала проверки, по выявленным фактам будут приниматься меры.

Руководителям предприятий не стоит забывать об административной и уголовной ответственности за нарушение правил безопаснос­ти и охраны труда. Если на предприятии произойдет несчастный случай со смертельным исходом, то в этом случае при выявлении нарушений со стороны работодателя его могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до ограничения свободы от 3 до 5 лет. Если погибнут два и более человек, осудить могут на срок и до 7 лет.