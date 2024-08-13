Контроль за ценами на ввозимую медтехнику ужесточат в Казахстане

Пресс-служба Высшей аудиторской палаты (ВАП) сообщила об усилении контроля цен на ввозимую медтехнику для ГОБМП и ОСМС, передает Kazpravda.kz

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В ВАП напомнили, что ранее был проведен аудит обоснованности сметной стоимости строительных проектов, которые финансируются за счет государственных инвестиций и средств квазигоссектора. В частности, было проанализировано качество госэкспертизы цен на медизделия в рамках ГОБМП и ОСМС. В результате установлено расхождение при разработке ТЭО многопрофильных больниц.

«В этой связи Минздраву было поручено принять меры по организации сверки стоимостных показателей медоборудования с органами госдоходов для получения достоверной информации о фактической цене его приобретения», – пояснили в ВАП.

27 июня текущего года в соответствующие правила регулирования и формирования предельных цен внесены необходимые изменения. Теперь анализ цен на ввозимую медтехнику для ГОБМП и ОСМС должен проводиться также на основании копии инвойса (накладной), счет-фактуры и таможенной декларации за последние 12 месяцев, независимо от модели и комплектации.

При этом необходимо прикладывать документы, подтверждающие таможенную стоимость оборудования.

Ранее Антикор сообщал о неэффективной системе закупок в ТОО «СК-Фармация».

Глава ВАП Алихан Смаилов заявил, что внедрение ОСМС до сих пор не снизило нагрузку на государство.