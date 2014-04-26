Концерт к Дню Победы

Его цель – с помощью музыки объединить разные поколения казахстанцев, воспитать у молодежи уважительное отношение к ветеранам войны и труда, чувство признательности к тем, кто защищал Родину, заложил фундамент современного Казахстана. Во всех крупных городах страны в лучших залах с огромным успехом прошло более 20 концертов отечественных звезд классической сцены. На них приглашались ветераны войны и труда, а также все любители музыки. Организаторы проекта стремились сделать высокое искусство доступным для всех слоев населения, поэтому вход на концерты был бесплатным. Кроме того, в каждом городе артисты проводили мастер-классы, где делились секретами профессионального мастерства с учащимися творческих учебных заведений.

Предстоящий концерт должен стать ярким завершающим аккордом первого этапа благотворительного проекта. Прозвучат шедевры казахской, европейской, русской классики, а также знаменитые песни о войне. Участники концерта: Тимур Урманчеев (фортепиано), Андрей Трегубенко (баритон), Сундет Байгожин (баритон), Медет Чотабаев (тенор), Меир Байнеш (тенор), Ермек Курманаев (виолончель), Еркебулан Сапарбаев (скрипка) и Симфонический оркестр и хор театра Astana Opera (дирижер Абзал Мухитдинов).

Нина ВАСИЛЬЕВА,

Астана