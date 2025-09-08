Карта XI века охватывает территорию Средней Азии и современного Казахстана, представляя собой уникальный историко-географический источник, имеющий высокое научное, культурное и национальное значение

Фонд Национального центра рукописей и редких книг пополнился ценным историческим артефактом. Посольство Великобритании передало в дар центру копию карты Средней Азии, размещённой на листе 44a рукописи под шифром MS. Arab. c. 90, которая хранится в библиотеке Оксфордского университета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Этот артефакт представляет собой единственный известный экземпляр анонимного труда XI века, посвящённого космологии и географии, под названием «Китаб гараиб аль-фунун уа мулях аль-уюн» («Книга удивительных наук и услаждений взора»).

По данным исследователей, рукопись была создана в Египте в конце XII – начале XIII века.

На карте, наряду с другими объектами, изображён город Жанкент, расположенный на территории современного Казахстана. В арабских источниках он упоминается как «Аль-кария аль-хадиса» («Жаңа қала»). В VIII–XI веках Жанкент служил столицей государства огузов. Также на карте обозначены важнейшие города южного региона Казахстана.

Рукопись была приобретена в 2002 году при поддержке ряда благотворительных организаций, после чего полностью оцифрована и стала ценным источником для изучения средневековой исламской географии и искусства книги.

