Корма и пастбища

«Фактически все лето не видели небесной влаги» – в один голос заявляют фермеры Шортандинского района Акмолинской облас­ти. По их словам, у соседей худо-бедно, но земля хоть изредка окроплялась дождями, которые упорно обходили стороной засеянные зерном шортандинские поля, сенокосные участки и пастбища. Короче, нынче пришлось столкнуться с жесткой засухой, ставшей большим испытанием для аграриев.

В состав района входит и Новокубанский сельский округ. Не так давно мне довелось побывать в одноименном товариществе, которое считается градообразующим.

Как рассказал руководитель ТОО «Новокубанское» Юрий Шульц, наряду с выращиванием зерновых хозяйство серьезно инвестирует в животноводство. В настоящее время на действую­щей откормочной площадке содержится до 1 400 голов крупного рогатого скота (КРС). Только сена для благополучного прохож­дения предстоящей зимовки этому поголовью потребуется 1 500 тонн.

Ранее необходимый объем набирался с имеющихся полей, засеянных кормовыми травами. Нынче – иное дело. Сбор житняка составил всего 500 тонн, что в три раза меньше необходимого объема. Заготовка данной кормовой культуры уже завершена, и рулоны с сеном уложены в большие скирды.

На вид – это солидный запас грубых кормов, но с учетом названного выше количества скота очевидно, что хозяйству придется «выкручиваться» как никогда, чтобы избежать сброса поголовья и пройти нормально зимовку.

– Мы уже завершили уборку час­ти кормовых трав. В целом сбор оказался ниже прогнозируе­мого. Сейчас убираем монокорм – засеянные вперемешку на одном поле суданку, ячмень, овес и просо. Соб­ранная зеленая масса измельчается и закладывается в ямы-хранилища. Предварительно в нее вносятся добавки для сохранения питательности и профилактики распространения бактерий. Нынче из-за засухи не поднялась кукуруза. Но она также пополнит наш кормовой запас. Рассчитываем на солому, фуражные запасы. Благодаря имеющимся внутренним резервам надеемся пройти зимовку, – говорит Юрий Шульц.

По информации акима Новокубанского сельского округа Рахата Мардана, в местных хозяйствах всех форм собственности содержится МРС (мелкого рогатого скота – овец и коз) – 1 313 голов, КРС (крупного рогатого скота) – 849, лошадей – 461, свиней – 652.

Так сложилось в течение минувших десятилетий, что львиную долю сельскохозяйственных угодий занимает пашня фермерских хозяйств, которая используется для возделывания зерновых культур. Этими полями буквально «обложены» участки, на которых выпасается скот частных подворий. Как выяснилось, покосами, как таковыми, для заготовки сена сельчане вообще не располагают.

Как сообщили в сельском акима­те, из 34 тыс. 338 га всех имеющихся в округе угодий всего 1 740 га, или порядка 5% от общей площади, служат сельчанам в виде выпасов и огородов. Вопрос: как в таких условиях можно заниматься разведением скота?

– Общественные выпасы в округе равняются площади в 1 444 га земли, – говорит аким сельского округа. – Если исходить из расчета имеющегося поголовья, то нам требуется еще 2,5 тысячи га пастбищ. Где их взять? Наши выпасы находятся в плотном кольце зерновых полей. Причем заброшенных или неиспользуемых наделов среди них нет. Поднимаем, и пока без особого результата, вопрос о расширении пастбищ путем добровольной передачи части фермерских полей в фонд сельского округа для дальнейшего их использования в качестве выпасов. О нашей проблеме знают все, но она по-прежнему сохраняется. На сегодня запасено лишь 27% от потребного для частного стада объема сена.

Из-за засухи в этом году «взлетели» цены на корма, в особеннос­ти на рулоны сена (информация об их стоимости от фермеров и акиматов разнится). Чтобы прокормить одну корову, на зиму ей требуется порядка десяти рулонов сена. Один квадратный тюк сена стоит 950 тенге.

По информации акима округа, владельцы личных подсобных хозяйств рассчитывают на более дешевую солому после проведения осенней жатвы. Но даже ее цена обе­щает увеличиться до пяти тысяч тенге за рулон.

Из-за дефицита сена придется закупать фуражное зерно на корм скоту. Стоимость одной тонны фуража по прогнозам составит около 100 тыс. тенге. В 2022 году за него просили в пределах 80–90 тыс. тенге за тонну. Цена одной тракторной тележки сена весом в две тонны нынче «тянет» на 80 тыс. тенге. На эти расходы владельцам личных подворий придется пойти, если они захотят сохранить имею­щееся у них поголовье скота. Ведь, как уже говорилось выше, для самостоятельной заготовки грубых кормов в округе земли не существует. А урезанные пастбища представляют собой весьма печальную картину. В этом автору данной публикации довелось убедиться лично.

…Вместе с акимом Новокубанского сельского округа Рахатом Марданом и сельским пастухом Жанарбеком Алиаскаром отправляемся на выпасы, где находится стадо коров. Как выясняется, далеко буренки не ушли, находятся недалеко от села. Время на часах было полуденное, и стадо улег­лось, погрузившись в дремотное состояние. Это естественно для животных и не вызывает вопросов. Удивило другое – состояние земли, на которой они должны находить себе корм. Кроме того, что она выжжена беспощадным солнцем, пастбища капитально выедены, на них практически не осталось травы. Как бедные буренки умудряются находить ее, приходится только гадать…

Немного зеленой поросли можно увидеть вблизи дорог. Туда и тянется скот. Однако и тут не обходится без проблем: при переходе через автотрассу животные могут создать аварийную ситуа­цию. Поэтому пастухи натыкаются на запреты от полицейских приближать пасущееся стадо к дорогам. Такие вот реалии, связанные с содержанием домашней скотины, существуют в отдельно взятом сельском округе.

По словам его акима, облегченно вздохнуть в этой ситуации можно будет только тогда, когда уберут урожай зерновых на полях, что находятся рядом. Хорошо, что местные фермеры после жатвы позволяют выпасать там частный скот. Благодаря этому удается немного поднять упитанность животных. А возможность приобрести солому, зернофураж позволяет снизить остроту кормовой проблемы.

Прокомментировать тему пастбищ мы попросили руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Кенеша Алимжанова. По его словам, решение данной проблемы для аграрной сферы области является приоритетной задачей. Год от года нехватка пастбищ постепенно снижается. При этом необходимо понимать, что положение дел с общественными выпасами в районах разнится.

Если в одном районе существует реальный дефицит пастбищ, то в другом его может и не быть. То есть необходим индивидуальный подход. Поэтому в Акмолинской области приняты планы по управлению пастбищами и утверждены дорожные карты. В общем, ведется серьезная работа, и она должна принести плоды.

В целом на территории Акмолинской области дефицит пастбищных угодий составляет 437,8 тыс. га. Более всего выпасов не хватает в следующих райо­нах: Зерендинском – 73,8 тыс. га, Целиноградском – 66,6 тыс., Коргалжынском – 57,8 тыс., Бурабайском – 51,9 тыс., Биржан сал – 38,4 тыс., Буландынском – 36,9 тыс., Жаксынском – 33,1 тыс., Шортандинском – 25,5 тыс. гектаров.

Как было сказано выше, для обеспечения личных подворий граждан пастбищными угодьями акиматами районов утверж­дены дорожные карты, в которых предус­мотрен перечень обязательных мероприятий. В том числе расширение границ населенных пунктов на 76,3 тыс. га. К сегодняшнему дню общест­венные территории сел увеличились на 45,8 тыс. га (в Аккольском районе – на 13,9 тыс. га, Ерейментауском – на 21,0 тыс., Зерендинском – на 10,9 тыс. га).

Дорожными картами предус­мотрено закрепление за сельскими округами пастбищных угодий площадью 65,9 тыс. га. На сегодня эта цифра составила 50,5 тыс. га (Аршалынский – 8,1 тыс., Астраханский – 11,3 тыс., Атбасарский – 1,3 тыс., Егиндыкольский – 4,3 тыс., Есильский – 4,5 тыс., Жаркаинский – 5,8 тыс., Коргалжынский – 14,1 тыс., Сандыктауский – 0,6 тыс., Шортандинский – 0,5 тыс. гектаров). Кроме того, проведено изъятие в госфонд 0,4 тыс. га земель (при плане – 5,5 тыс.). Чтобы не допус­тить роста социальной напряженнос­ти, с фермерскими хозяйст­вами, владеющими крупными пастбищами, ежегодно заключаются меморандумы о совместном их использовании. В 2023 году меморандумы коснутся 287,1 тыс. га таких выгонов.

Вопрос обеспечения населения пастбищными угодьями находится на особом контроле областного управления сельского хозяйства и земельных отношений.

Согласно информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, фермерами республики к началу августа было заготовлено более 50% от необходимого объема сена. В нынешнем году на субсидирование кормовых затрат регионам выделено 11,7 млрд тенге.

Впервые аграрные товаропроизводители получили доступ к льготному топливу для кормозаготовительных работ. АО «НК «Прод­корпорация» сформировала фуражный фонд в объеме 235,2 тыс. тонн, запасы которого в случае необходимости будут направлены на поддержку животноводческих и птицевод­ческих хозяйств по удешевленной цене. В областях, пострадавших от засухи, по линии АО «НУХ «Байтерек» рассматривается возможность пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам фермеров.

Также прорабатывается вопрос по выделению дополнительных средств из резерва Правительства на субсидирование животноводства.