Проводник цифровой повестки

Как страна – председатель ЕАЭС в 2026 году Казахстан на прошлой неделе провел два важных мероприятия на высшем уровне – заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. Примечательно, что одной из ключевых тем обоих стали цифровая трансформация и искусственный интеллект.

Как отмечает заместитель руководителя департамента политической экспертизы Института евразийской интеграции Адильхан Гадельшиев, это более чем оправданно, поскольку ИИ уже в ближайшие годы перестроит целые отрасли экономик стран ЕАЭС. Причем те, кто быстрее интегрирует новые технологии, получат серьезное преимущество.

«Акценты на ИИ уже превращаются в практические механизмы – реализуются совместные проекты, вводятся единые стандарты, обсуждаются общие цифровые правила, подходы к регулированию, – подчеркивает Адильхан

Гадельшиев. – В отличие от многих других интеграционных объединений, где законодательство, бывает, не поспевает за развитием технологий, ЕАЭС пытается выстраивать регулирование параллельно с внедрением инноваций. Эти шаги могут позволить организации быст­рее масштабировать цифровые решения и снизить риски для бизнеса. Если нынешняя динамика сохранится, то в среднесрочной перспективе союз будет способен занять выгодную позицию технологического моста между Азией и Европой, где сформируется единый рынок цифровых сервисов, логистичес­ких платформ».

Политолог Айдар Курмашев также обращает внимание на то, что Казахстан последовательно продвигает тему цифровизации и ответственного развития искусственного интеллекта на различных международных площадках. Эта повестка уже занимает важное место в рамках Организации тюркских государств, а теперь стала одной из центральных тем V Евразийского экономического форума и саммита ЕАЭС, прошедших в Астане.

«Особое значение имеет принятие Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта, инициированного Казахстаном в декабре 2025 года. Документ предусмат­ривает формирование общих подходов к цифровизации ключевых отраслей экономики и безо­пасному внедрению ИИ с учетом интересов всех участников союза.

В условиях глубоких изменений в мировой экономике страны ЕАЭС получают возможность выработать более современную и конкурентоспособную модель взаимодействия. Казахстан в этом процессе выступает как активный проводник практической цифровой повестки, ориентированной на технологическое развитие, устойчивый рост и укрепление региональной взаимосвязанности», – подчеркивает Айдар Курмашев в своем telegram-канале.

Политолог Марат Шибутов, также комментируя итоги прошедших 28–29 мая мероприятий в своем telegram-канале, отмечает: заседание Высшего совета ЕАЭС в Астане показало, что участники объединения сохраняют заинтересованность в развитии интеграции именно по экономической линии. Казахстан в период своего председательства последовательно продвигает повестку, связанную с цифровизацией, устранением торговых барьеров, развитием транспортных маршрутов и коо­перацией в промышленности.

Большое внимание уделено теме ИИ, которая для Казахстана имеет особое значение: развитие цифровой инфраструктуры уже закреплено среди государственных прио­ритетов, а 2026-й объявлен Главой государства Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

«Обсуждение совместного использования технологий для анализа торговых потоков, оценки экономических решений и повышения эффективности интеграционных процессов показывает стремление адаптировать деятельность союза к новым технологическим условиям», – отмечает Марат Шибутов.

По его мнению, присутствие на форуме и заседании ВЕЭС представителей государств-наблюдателей и стран, заинтересованных в сотрудничестве с ЕАЭС, также заслуживает внимания.

«Участие лидеров и высокопоставленных представителей Узбекистана, Кубы, Ирана и других государств показывает сохранение интереса к евразийской площадке как к механизму экономического взаимодействия. Для Казахстана это создает дополнительные возможности продвижения транспортных, логистических и торговых инициа­тив на более широком пространстве Евразии», – считает политолог.