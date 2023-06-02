Королевскую свадьбу празднует Иордания

В честь свадьбы в стране объявлен национальный праздник и выходной день. Во всех 12-ти регионах Иордании прошли праздничные мероприятия.

Фото: Jordanian Royal Palace/Reuters

Праздничная церемония по случаю свадьбы наследного принца Иордании Хусейна бен Абдаллы и саудовской подданной Раджвы Аль Сейф прошла в королевском дворце Захран в Аммане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям новостного портала An Nashra, в церемонии приняли участие свыше 1,7 тыс. гостей, в том числе 140 членов монарших семей Европы, Ближнего Востока и Азии. Первым на церемонию прибыл наследник британского престола принц Уэльский Уильям с женой Кейт.

На мероприятии также присутствовали члены королевских семей Дании, Нидерландов, Бельгии, Японии, Люксембурга, Бутана и Швеции, в том числе король и королева Нидерландов, почетный король Испании Хуан Карлос I и королева София.

Также почетными гостями стали Илон Маск, Джеф Безос, первая леди США Джил Байден, кронпринц Абу-Даби Халед бин Мохаммад, шейх Катара Халифа бин Хамад Аль Тани и его супруга шейха Моза, премьер-министр Ливана Наджиб Микати и другие.

28-летний кронпринц, выпускник Сандхерстской военной академии, женился на 29-летней архитекторе Раджве Аль Сейф, которая по линии матери связана кровными узами с саудовским королевским домом.

"Хусейн - мой старший сын, и я, как любящая мать, давно мечтала о его женитьбе, - сказала иорданская королева Рания, обращаясь к собравшимся подданным и гостям. - Хусейн также сын всей Иордании, поэтому сегодня особый праздник для всего нашего народа".

Во дворец невеста прибыла на автомобиле Rolls-Royce Phantom V 1968 года выпуска, сделанном на заказ для покойной королевы Зейн аль-Шараф, прабабушки наследного принца.

После завершения церемонии был издан королевский указ о присвоении невесте титула Ее Королевского Высочества принцессы Раджва аль-Хусейн по случаю ее брака с наследным принцем Хусейном.

Молодожены проехали по иорданской столице в кортеже из красных автомашин. Свадебная процессия проехала по центральным улицам Аммана, которые заполнили иорданцы, вышедшие увидеть и поздравить молодоженов, и направилась во дворец аль-Хусейния, где начался свадебный прием, на котором присутствовали около 1700 гостей.

Свадебный прием прошел с участием местных и региональных певцов, а также хора, иорданских оркестров, национального оркестра и национальных танцевальных коллективов.

Согласно заявлению Королевского двора, на приеме был представлен разнообразный состав исполнителей, отдающих дань уважения военной карьере наследного принца, саудовскому наследию его невесты и традиционному иорданскому артистизму. Во дворце заявили, что банкет «объединит формальности и дипломатические аспекты государственного банкета с радостным торжеством и традициями свадебной церемонии».

Король Абдалла II подарил наследному принцу точную копию исторического меча из племени Бани Хашим, от которого происходит семья Хашимитов, как символ справедливости и защиты родины.

В честь свадьбы в стране объявлен национальный праздник и выходной день. Во всех 12 регионах Иордании прошли праздничные мероприятия.