Кошанов: Норму о 7-летнем президентстве нужно реализовывать уже в этом году

Спикер Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов рассказал, почему предложение о 7-летнем президентстве не вынесли на референдум, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ерлан Кошанов заявил, что жизнь не стоит на месте, и политическая трансформация – это постоянный процесс.

«Буквально в сентябрьском Послании Президент выступил с этой инициативой. Это он сказал на перспективу. Мы, депутаты, и наша депутатская группа считают, что это прогрессивная норма и ее необходимо реализовывать с этого года, а не ждать еще пять лет», – заявил он в кулуарах Мажилиса.