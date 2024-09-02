Кошанов: Сегодняшнее Послание – конкретный ответ на насущные проблемы общества

Мажилис
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В Мажилисе состоялось заседание Бюро под председательством Ерлана Кошанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты 

Фото: Мажилис

Спикер палаты обозначил перед коллегами основные задачи по реализации Послания главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

«Каждое Послание – это новый импульс к развитию Казахстана. С момента своего вступления в должность президента Касым-Жомарт Кемелевич начал масштабные стратегические реформы в стране. И сегодняшнее Послание является закономерным продолжением этих реформ. Таким образом системно реализуется стратегия главы государства по всестороннему реформированию экономики, политики и идеологии. Очевидно, что сегодняшнее Послание является конкретным ответом на самые насущные проблемы, волнующие общество» – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что депутаты, активно работая в регионах, из первых уст знают о потребностях граждан и ситуации в стране. Он отметил, что озвученные сегодня важные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, финансированию сельского хозяйства, созданию условий для большего финансирования банками экономики, пересмотру налоговой политики и решению проблемы дефицита бюджета должны найти решения, прежде всего, на законодательном уровне.

«Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится Бюджетный кодекс, в палату поступил проект нового Налогового кодекса. В работе над этими законами мы должны учитывать все поручения президента. Они играют ключевую роль в реализации реформ главы государства по модернизации экономики», – добавил Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также напомнил, что глава государства дал четкое поручение принять новый закон «О банках» и поставил конкретные задачи по совершенствованию политики управления государственными предприятиями и возврата активов.

Среди обозначенных перед мажилисменами задач также вопрос эффективного использования средств Национального фонда, решение наиболее важных социальных проблем, волнующих население, в том числе развитие образования и массового спорта.

Спикер также подчеркнул, что через проведение общенационального референдума по строительству АЭС 6 октября будет выражена позиция всего народа Казахстана. Это яркий пример того, как в стране укрепляется новая политическая культура, реальный результат концепции «Слышащего государства».

В завершении Ерлан Кошанов отметил, что в эпоху глобальных потрясений Казахстан уверенно идет вперед, к созданию справедливого, честного и безопасного общества, реализуя новый курс развития. И главная задача законодательной ветви власти – создание устойчивой правовой базы для обеспечения верховенства закона и порядка в стране.

#мажилис #Кошанов #послание

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