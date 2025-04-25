Космический аппарат сделал уникальный широкоугольный портрет Солнца
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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало скомбинированное из 200 отдельных снимков изображение Солнца, которое сделал космический аппарат Solar Orbiter
Solar Orbiter получил изображения 9 марта 2025 года, когда находился на расстоянии 77 миллионов километров от нашей звезды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.
Съемка велась на длине волны 17,4 нанометра, что позволило запечатлеть корону — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца.
Кроме короны, на снимке Solar Orbiter можно увидеть активные регионы, окруженные светящимися корональными петлями.