Фото: © ESA

Solar Orbiter получил изображения 9 марта 2025 года, когда находился на расстоянии 77 миллионов километров от нашей звезды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Съемка велась на длине волны 17,4 нанометра, что позволило запечатлеть корону — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца.

Кроме короны, на снимке Solar Orbiter можно увидеть активные регионы, окруженные светящимися корональными петлями.