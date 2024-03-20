Космонавт Аимбетов возглавил казахстанско-российское СП «Байтерек»

Глава Минцифры выразил надежду, что в течение двух лет Казахстан отпразднует первый космический запуск, передает Kazpravda.kz

Фото: Аэрокосмический комитет

Решением совета директоров Айдын Аимбетов избран председателем правления АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек», сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.

Министр отметил, что возлагает большие надежды на реализацию совместного проекта «Байтерек».

«Надеемся, что в течение двух лет под вашим руководством мы сможем завершить эту работу и праздновать первый запуск с казахстанского стартового комплекса «Байтерек», - сказал глава Минцифры, обращаясь к Аимбетову.

АО «СП «Байтерек» было создано в 2005 году.

До нынешнего назначения Айдын Аимбетов с 2021 года был председателем правления нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары».