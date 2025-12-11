Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предприниматели Костаная просят отложить ввод в действие запрета на эксплуатацию трехосных самосвалов хотя бы на три года. По их мнению, это позволит им окупить технику, взятую в лизинг, и приобрести новую, меньшей грузоподъемностью, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, с 1 января 2026 года в РК запрещается передвижение трехосных самосвалов, массой выше 25 тонн по дорогам общего пользования. Исключение составляют только полностью пустые спецмашины. Даже если самосвал загружен всего наполовину, и его общая масса достигает, к примеру, 20 тонн, его владельцу уже грозит штраф. И это большая проблема, в первую очередь - для строительного бизнеса. Подобную технику используют при возведении и реконструкции автодорог, домов и инженерных коммуникаций. Проблему обсудили на заседании региональной Палаты предпринимателей «Атамекен».

- У меня один вопрос: мы, как дорожно-строительная организация, каким образом должны осуществлять государственные проекты? Нет никакой альтернативы. Если, допустим, использовать 10-15-тонные КАМАЗы или ЗИЛы, то это, во-первых, повысит наши расходы, поскольку вместо одного рейса спецтехнике придется сделать 2-3, потратив больше солярки, да и потом, эту технику надо купить еще! Во-вторых, существенно увеличится время на транспортировку материалов, а следовательно, сократятся объемы строительства. Мы не будем успевать дороги строить. Тем более в нашем регионе из-за погодных условий сезон очень короткий: с мая по октябрь, - привел доводы представитель ТОО «АБЗ Плюс» Багир Омаров.

Кроме того, специалисты утверждают, что переход на спецтехнику низкой грузоподъемности приведет к существенному удорожанию проектов.

- Это значит, что завтра на реконструкцию и ремонт автодорог будут просить вдвое больше денег, чем выделяется сейчас. Это ж двойная нагрузка на бюджет! И нам придется эти деньги выделять, потому что перед нами встанет дилемма - строить ли вообще дороги или нет? Подрядчик не будет работать себе в убыток, он просто откажется участвовать в тендерах. Такая опасность вполне вероятна, - говорит депутат Костанайского областного маслихата Александра Сергазинова.

Так что, и предприниматели, и депутаты сошлись во мнении о том, что с 1 января 2026 года нужно запретить ввоз этой техники, дать бизнесу хотя бы три года, чтобы они могли рассчитаться с банками, поскольку большая часть этих самосвалов взята в семилетний лизинг, окупить их, и только потом запрещать их эксплуатацию.

Ранее обеспокоенность предстоящим запретом на пленарном заседании высказали депутаты Мажилиса Болатбек Алиев и Нуртай Сабильянов. Они просили правительство в кратчайшие сроки принять решение о временном приостановлении действия статьи 38-2 внутренним нормативным актом, чтобы избежать паралича ключевых отраслей.