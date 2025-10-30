Речь идет о призерах чемпионатов мира, которые состоялись в прошлом году, передает Кazpravda.kz

В 2024-ом спортсмены представляли Костанайскую область на международных соревнованиях по джиу-джитсу, грэпплингу и гиревому спорту, которые состоялись в столице Казахстана и г. Корфу Республики Греция. Девять костанайских спортсменов заняли призовые места. Однако положенные по закону выплаты не могли получить на протяжении нескольких месяцев. Тогда призеры обратились с иском в суд, чтобы понудить управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области назначить и выплатить им ежемесячное денежное содержание.

Гражданское дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде региона. В ходе разбирательства установлено, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан спортсмены, занявшие призовые места на чемпионатах мира, имеют право на получение ежемесячного денежного содержания.