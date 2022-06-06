Под лежачий камень вода не течет

Руководствуясь этим принципом, костанайцы шли голосовать задолго до открытия участков, чтобы отдать свой голос на референдуме.

Жители Костанайской облас­ти всегда считались одними из самых активных представителей отечественного электората. Вот и во время референдума они проявили свою гражданскую позицию. Практически на каждом участке отмечалась высокая явка.

– На нашем участке зарегист­рировано 2 607 человек. К 12.00 проголосовало уже больше половины. Это очень хороший показатель, – отметил председатель участковой комиссии референдума № 61 Гульмира Айсина.

А вот состав голосующих на участках референдума несколько разнится. К примеру, на участке № 61, развернувшемся в строительном колледже, голосуют в основном люди старшего возраста.

– Молодежи практически нет. Хотя для тех, кто впервые голосует, предусмотрены подарки. Шоколадки здесь дарят и именинникам, и юбилярам, – рассказала независимый наблюдатель участковой комиссии референдума № 61 Елена Ракова. – В основном приходят пенсионеры, то есть люди, который всю свою сознательную жизнь ходили на выборы. Многие еле двигаются, но идут, голосуют.

А вот на участке по соседству, расположенном с СШ № 20, напротив, наблюдается активность именно молодежи. Правда, первооткрывателем процесса голосования здесь стала именно пенсионерка.

– Женщина пришла на участок в 6.30, то есть за полчаса до его открытия. Когда мы спросили почему так рано, она сказала, что услышала музыку и ей не терпелось поскорее проголосовать за Новый Казахстан. А чрез 15 минут пришел молодой парень. Вообще до открытия участка пришло около 15 человек, – рассказала председатель участковой комиссии референдума № 63 Канзада Шинбулатова.

Пожалуй, самый пик голосования в Костанае пришелся на 10.00–12.00 дня. Именно в этот промежуток времени свой граж­данский долг пришел исполнить и депутат костанайского городского маслихата Евгений Сотников.

– Я пришел вместе с мамой и папой. Мы всегда ходим на выборы вместе. Это очень значимое событие для каждого казахстанца. Потому что все мы знаем, что под лежачий камень вода не течет, и мы должны менять свою жизнь к лучшему, не надеясь на то, что кто-то это сделает за нас, – пояснил свою позицию Евгений Сотников.