Общество Костанайцы шли голосовать задолго до открытия участков 6 июня 2022 г. 4:45 Валентина Мелехова Под лежачий камень вода не течет Руководствуясь этим принципом, костанайцы шли голосовать задолго до открытия участков, чтобы отдать свой голос на референдуме. Жители Костанайской области всегда считались одними из самых активных представителей отечественного электората. Вот и во время референдума они проявили свою гражданскую позицию. Практически на каждом участке отмечалась высокая явка. – На нашем участке зарегистрировано 2 607 человек. К 12.00 проголосовало уже больше половины. Это очень хороший показатель, – отметил председатель участковой комиссии референдума № 61 Гульмира Айсина. А вот состав голосующих на участках референдума несколько разнится. К примеру, на участке № 61, развернувшемся в строительном колледже, голосуют в основном люди старшего возраста. – Молодежи практически нет. Хотя для тех, кто впервые голосует, предусмотрены подарки. Шоколадки здесь дарят и именинникам, и юбилярам, – рассказала независимый наблюдатель участковой комиссии референдума № 61 Елена Ракова. – В основном приходят пенсионеры, то есть люди, который всю свою сознательную жизнь ходили на выборы. Многие еле двигаются, но идут, голосуют. А вот на участке по соседству, расположенном с СШ № 20, напротив, наблюдается активность именно молодежи. Правда, первооткрывателем процесса голосования здесь стала именно пенсионерка. – Женщина пришла на участок в 6.30, то есть за полчаса до его открытия. Когда мы спросили почему так рано, она сказала, что услышала музыку и ей не терпелось поскорее проголосовать за Новый Казахстан. А чрез 15 минут пришел молодой парень. Вообще до открытия участка пришло около 15 человек, – рассказала председатель участковой комиссии референдума № 63 Канзада Шинбулатова. Пожалуй, самый пик голосования в Костанае пришелся на 10.00–12.00 дня. Именно в этот промежуток времени свой гражданский долг пришел исполнить и депутат костанайского городского маслихата Евгений Сотников. – Я пришел вместе с мамой и папой. Мы всегда ходим на выборы вместе. Это очень значимое событие для каждого казахстанца. Потому что все мы знаем, что под лежачий камень вода не течет, и мы должны менять свою жизнь к лучшему, не надеясь на то, что кто-то это сделает за нас, – пояснил свою позицию Евгений Сотников.