Общество
Костанайцы шли голосовать задолго до открытия участков
Валентина Мелехова

Под лежачий камень вода не течет

Руководствуясь этим принципом, костанайцы шли голосовать задолго до открытия участков, чтобы отдать свой голос на референдуме.

Жители Костанайской облас­ти всегда считались одними из самых активных представителей отечественного электората. Вот и во время референдума они проявили свою гражданскую позицию. Практически на каждом участке отмечалась высокая явка.

– На нашем участке зарегист­рировано 2 607 человек. К 12.00 проголосовало уже больше половины. Это очень хороший показатель, – отметил председатель участковой комиссии референдума № 61 Гульмира Айсина.

А вот состав голосующих на участках референдума несколько разнится. К примеру, на участке № 61, развернувшемся в строительном колледже, голосуют в основном люди старшего возраста.

– Молодежи практически нет. Хотя для тех, кто впервые голосует, предусмотрены подарки. Шоколадки здесь дарят и именинникам, и юбилярам, – рассказала независимый наблюдатель участковой комиссии референдума № 61 Елена Ракова. – В основном приходят пенсионеры, то есть люди, который всю свою сознательную жизнь ходили на выборы. Многие еле двигаются, но идут, голосуют.

А вот на участке по соседству, расположенном с СШ № 20, напротив, наблюдается активность именно молодежи. Правда, первооткрывателем процесса голосования здесь стала именно пенсионерка.

– Женщина пришла на участок в 6.30, то есть за полчаса до его открытия. Когда мы спросили почему так рано, она сказала, что услышала музыку и ей не терпелось поскорее проголосовать за Новый Казахстан. А чрез 15 минут пришел молодой парень. Вообще до открытия участка пришло около 15 человек, – рассказала председатель участковой комиссии референдума № 63 Канзада Шинбулатова.

Пожалуй, самый пик голосования в Костанае пришелся на 10.00–12.00 дня. Именно в этот промежуток времени свой граж­данский долг пришел исполнить и депутат костанайского городского маслихата Евгений Сотников.

– Я пришел вместе с мамой и папой. Мы всегда ходим на выборы вместе. Это очень значимое событие для каждого казахстанца. Потому что все мы знаем, что под лежачий камень вода не течет, и мы должны менять свою жизнь к лучшему, не надеясь на то, что кто-то это сделает за нас, – пояснил свою позицию Евгений Сотников.

Популярное

Все
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Я пел гимн на восьмитысячниках
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Всей семьей как на праздник
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Наш дух и наша гордость
Активность и неравнодушие
Важный инструмент демократии
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
С надеждой на лучшее
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Общество
Как прошел день голосования на референдуме в Актобе
Общество
Жители Атырауской области приняли активное участие в рефере…
Общество
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и д…
Общество
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]