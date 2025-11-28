Красиво жить не запретишь

Елена Левкович

Помнится, теперь уже много лет назад в моду стали входить наращенные ногти. Первой в нашей школе их сделала моя одноклассница. Ей вроде как даже положено было: девушка она была видная, высокая и стройная, участница конкурсов красоты местного разлива. Потом подтянулись и другие модницы, из семей побогаче – удовольствие было не из дешевых.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Смотрелось это тогда, на заре нулевых, немного диковато: мастера нашего города только осваивали технологию лепки (в прямом смыс­ле), и искусственные ногти получались лопатообразными. При этом материа­ла не жалели: толстые и длинные «когти» могли полностью захватить апельсин (мы проверяли). А вот мел или двойной листочек не могли, и учителя качали головами – «куда смотрят родители».

Потом-то, конечно, и ногтевой сервис улучшился, и барышни осознали, что лепнина на пальцах в несколько сантиметров длиной, сдобренная вензельками сродни обоям, – перебор. Но до сих пор я встречаю женщин самого разного возраста, для кого именно вот такой витиеватый, мягко говоря, маникюр – способ самовыражения. Сама я предпочитаю иной формат, но не киваю согласно на утверждение, что «чем проще девушка, тем сложнее маникюр». Ну, хочется человеку праздника на руках – кому какое дело?

А тут еще и новость: казахстанки все чаще отказываются от регулярного маникюра в пользу более насущных трат – «Тренд на экономию и натуральность меняет потребительские привычки». Мол, чем тратить по 10–15 тысяч на красоту, лучше купить мяса. Заголовок, конечно, смущает: не то чтобы экономить трендово… Не от хорошей жизни ведь лишают себя женщины удовольствия (никто же не будет спорить, что хороший маникюр – это действительно удовольствие?).

В комментариях долго рассуждали: откуда взяли такие цены? Средняя температура по больнице, уверяют сами мастера маникюра, не выше 5–6 тысяч в любом городе. А все, что дороже – это прямо лакшери-салон должен быть. Ну, тут спорить сложно: маникюр с гель-покрытием за такие деньги я не видела уже давно. А вот за 20 и выше (есть предложения и за 40 тысяч) – предложений в столице хватает. Только сомневаюсь, что постоянные посетительницы таких салонов внезапно откажутся от процедуры ради экономии семейного бюджета.

Под новостью дружно пришли к мысли: почему это женщина лишает себя красоты, а мужчины продолжают покупать недешевые сигареты? Курить ведь дороже и вреднее! На сэкономленные от нездоровой привычки деньги мяса можно купить гораздо больше.

Понравился комментарий: «Я не пью, не курю, мясо не ем, от ухода за собой не откажусь!» А кто-то, наоборот, яростный противник походов в салон – максимум самостоятельный маникюр дома. Тут мнения разделились: про количество мяса забыли, просто спорили, как должны выглядеть руки женщины.

А что тут спорить? Скажу как человек, в детстве грызший ногти чуть ли не по локоть: ухоженные руки – это красиво. Для себя в первую очередь. Своих обглоданных ногтей я жутко стеснялась, но ни мамины увещевания, ни замечания преподавателя по игре на фортепиано не возымели дейст­вия. Смущалась до такой степени, что стеснялась пойти на маникюр! А когда наконец-то решилась, была счастлива до обморока. Да, я обожаю ухоженные ногти, я искренне любуюсь чужим маникюром. Тут то самое: у кого что болит. А потому, девочки и постарше, если нравится – не лишайте себя удовольствия.

#экономия #мода #маникюр #красота #женственность

