Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю

Пеликаны – гости не столь уж и частые в местных широтах. Но осень прошлого года оказалась необычайно щедра на этих птиц.

фото предоставлено Рустамом Бидибаевым

Пеликаны в буквальном смысле сыпались с неба, а потом бродили по поселкам. Почти всех удалось вернуть в привычную среду обитания: после осмотра специалистами и пары дней обильных завтраков, обедов и ужинов птиц выпустили на водоемы. Но один пеликан слишком поздно вышел к людям. Шел ноябрь, и к тому времени все озера в округе уже подмерзли. К тому же птенец был еще слишком молод и слаб. Так что консилиум егерей, охотоведов, сотрудников теринспекции и ветврачей принял решение оставить его на зимовку в Костанайской области.

– Это розовый пеликан, занесенный в Красную книгу Казахстана. Птица была здоровая, но ослабленная, и выпускать ее не было никакого смысла, поскольку она не долетела бы и погибла. Поэтому мы и решили определить пеликана на зимовку, – рассказывает главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лес­ного хозяйства и животного мира» Рустам Бидибаев.

Приютил краснокнижника житель Алтынсаринского района, помощник егерской службы, да и просто любитель природы Виктор Махлов. С ноября по апрель пеликан прожил у него в сарае.

– Раньше в этом помещении зерно парили для свиней. Оно очень теплое, есть печка. Чтобы пеликану не было холодно, я ее топил, а зимой в лютые морозы включал и обогреватель. Долго мы с женой придумывали кличку пеликану, несколько дней мучились, а потом она как-то назвала его Валеркой. Так эта кличка и приросла к нему, – говорит Виктор Махлов.

Жил Валерка, прям как человек, – в тепле, уюте и заботе, спал на деревянном столе, причем на мягком матрасе, соо­руженном из сена и опилок, скучными вечерами глядел в окно. Лопал рыбу прямо из рук, запивал ведром воды – таковы уж особенности питания этой птицы. Да и к людям так привык за эти полгода, что стал считать их своими сородичами. Каждый раз с радостью встречал Виктора с распростертыми крыльями, а потом нарезал круги возле него, давая понять, что он свой.

– Однажды мне пришла в голову идея установить Валерке зеркало. Я подумал, попугаям же вешают, почему бы не сделать то же самое для пеликана, чтобы ему не было скучно. У меня как раз в кладовке лежало старое зеркало, его я и поставил. Ему это так понравилось, он целыми днями смотрелся в зеркало и танцевал, – утверж­дает Виктор Махлов.

А накануне Валерку вернули в привычную среду обитания. После зимовки его выпустили на озеро Талы. Это рыбохозяйственный водоем, а значит, обильным и полноценным питанием пеликан обеспечен до тех самых пор, пока не решится мигрировать.

– Когда мы его выпустили, он такой довольный был, сразу поплыл, а потом вышел на берег. В это время мы обратили внимание на коршуна, который начал кружиться над Валеркой. Он увидел парящего хищника и сразу среагировал: кинулся в воду, почуяв опасность. Теперь мы на сто процентов уверены, что спасенный нами пеликан обязательно выживет, – говорит работник ОО «Костанайское областное общество охотников и рыболовов» Владимир Селезнев.

Сейчас у Валерки период линьки – голова и шея уже полностью покрылись розовыми перьями. Так что совсем скоро краснокнижник улетит или с лебедями на север, где они гнездятся, или же с такими же розовыми пеликанами, как и он сам. Озеро Талы находится как раз на пути миграции этих птиц, и в прошлом году местные рыбаки видели в этой окрестности целую стаю из тысячи особей. Значит, Валерка точно не пропадет.

Пока же за ним приглядывают егеря, которые при необходимости окажут помощь.