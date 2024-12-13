«Краткосрочный экономический индикатор Алматинской области в этом году достиг 109%» — Марат Султангазиев

Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поделился результатами экономического развития региона за прошедший год и обозначил стратегические цели на будущее, выступая на площадке СЦК в Астане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: СЦК, пресс-служба акимата Алматинской области

Главной задачей, по его словам, является выполнение поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — обеспечить шестипроцентный рост экономики.

Согласно данным, за 11 месяцев текущего года регион уже достиг краткосрочного экономического индикатора в 109,1%, что подтверждает положительную динамику в ключевых отраслях.

«Мы уверенно движемся вперед, выполняя поставленные задачи и стремимся к дальнейшему улучшению показателей», — отметил Султангазиев.

Одним из значимых достижений стало увеличение промышленного производства на 6,9%, что значительно превышает среднереспубликанский уровень (2,7%). Это позволило Алматинской области занять пятое место по этому показателю в стране.

В то же время, торговля показала рост на 13,2%, а строительная отрасль продемонстрировала впечатляющий прирост в 20,6%. Транспортные услуги выросли на 21%, что вывело область на четвертое место по данному показателю среди регионов Казахстана.
Султангазиев также отметил, что одним из приоритетных направлений для области является экспортная деятельность. На сегодняшний день Алматинская область экспортирует свою продукцию в 63 страны, при этом 90% экспорта составляют переработанные товары.

За год объем экспорта вырос с 565 до 581 млн долларов США, что подтверждает высокую конкурентоспособность местных предприятий на международных рынках.

«Мы видим огромный потенциал в расширении экспортных возможностей, и продолжим работать над укреплением позиций наших предприятий на глобальной арене», — подытожил аким области.

Таким образом, Алматинская область продолжает уверенно двигаться в сторону экономического роста, активно развивая ключевые отрасли, улучшая экспортные показатели и создавая новые возможности для бизнеса и инвесторов. 

#экономика #аким #Алматинская область #брифинг #СЦК

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