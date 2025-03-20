Креативный хаб на базе комьюнити-центра открылся в Косшы

Общество
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В городе Косшы Акмолинской области открылся многофункциональный комьюнити-центр, реализованный по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: МКИ РК

На базе центра будет действовать креативный хаб. Открытие объекта прошло при участии заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, акима области Марата Ахметжанова и вице - министра культуры и информации Евгения Кочетова.

Проект реализован Фондом Булата Утемуратова. Общая площадь центра — 8,5 тысяч квадратных метров, одновременно он может принимать до 1000 человек.

Центр представляет собой масштабный культурно-спортивный комплекс, построенный по международным стандартам. Здесь объединены спортивные, образовательные и досуговые пространства.

Посетителям доступны кинозал на 233 места, лекционный зал на 300 человек, выставочные и конференц-залы, студии, коворкинг и библиотека с читальным залом.

Для детей — широкий выбор кружков: от робототехники и шахмат до хореографии и прикладных ремесел.

Креативный хаб в Косшы стал 13 в стране, которые открылись по поручению главы государства.

#открытие #центр #МКИ

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