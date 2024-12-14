Креативный хаб открылся в Туркестане

Культура и общество
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В Туркестане в преддверии Дня независимости свои двери открыл 11-й по счету креативный хаб в стране – ÓzgeEpic, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Творческое пространство создано по поручению Главы государства.

Участие в торжественном мероприятии приняли депутаты парламента РК, представители министерства культуры и информации РК, АО «Казпочта», местных исполнительных органов и креаторы региона.

Креативный хаб в Туркестане открыт в рамках соглашения министерства культуры и информации с АО «Казпочта». Центр расположен в здании одного из филиалов акционерного общества. Коллаборация предполагает не только общую локацию, но и ряд совместных проектов.

На открытии хаба представили также выставку «Невидимый мир», направленную на поддержку инклюзивной креативной индустрии.

Площадь креативной площадки – 400 кв.м. Акцент сделан на народных видах ремесел, которые занимают основную долю креативной деятельности региона.

Всего в Туркестанской области зарегистрирован 1341 субъект креативных индустрий. Регион лидирует по таким направлениям, как пошив одежды и изготовление аксессуаров.

#Туркестан #креативные индустрии #Креативный хаб

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