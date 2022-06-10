Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане

Берегите женщин

В связи с тем, что количество женщин, страдающих от домашних абьюзеров и тиранов, в стране растет, общество требует криминализовать бытовое насилие, а также увеличить количество кризисных центров для оказания помощи жертвам такого рода противоправных деяний.

Цифры говорят о многом

Юристы, адвокаты и граж­данские активисты совместно с представителями государственных органов на базе КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева обсудили соразмерность и справедливость наказания за семейно-бытовое насилие.

– Физическое насилие связано с более чем 40% всех регистрируемых правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. При этом основная доля (70%) приходится на административные правонарушения (умышленное нанесение легкого вреда здоровью и побои), – заявил председатель столичного филиала казахстанского Союза юристов, арбитр арбитражного центра «Атамекен» Серик Беркамалов. – На сегодняшний день мы видим, что декриминализация причинения легкого вреда здоровью привела к росту количества таких правонарушений почти в два раза! Если в 2017 году количество регистрируемых правонарушений по части причинения легкого вреда здоровью находилось на отметке 7 652, то уже в 2018-м данная цифра достигла 15 496.

По словам Серика Беркамалова, в стране несколько раз криминализировали и декриминализировали побои, наносящие легкий вред здоровью. Так, в 1997-м они признавались преступлениями по статьям 105-16 УК РК. В 2004 и 2011 годах их декриминализовали – перенесли в Кодекс об административных правонарушениях.

В 2014 году с принятием нового Уголовного кодекса выстроилась четкая и логичная система уголовного наказания. Побои и легкий вред здоровью находились в УК РК. Однако в 2017-м указанные статьи были вновь декриминализированы.

В связи с этим гражданские активисты считают, что существующие в Казахстане формы и виды наказания за семейно-бытовое насилие не восстанавливают справедливость, не исправляют осужденного и не предупреждают новых правонарушений.

– Наши коллеги из МВД и прокуратуры могут сказать: мол, после переноса ответственнос­ти из Уголовного в Административный кодекс правонарушения стали чаще выявляться. Но от этого ведь легче никому не становится! Так, в 2020 году из всех зарегистрированных правонарушений 61% был прекращен. То есть фактически мы просто занимаемся статистикой, но к должной ответственности никого не привлекаем. В связи с тем, что не наказываем за побои и случаи легкого причинения вреда здоровью, у нас абсолютно логично увеличивается количество тяжких преступлений по 106-й и 107-й статьям УК РК, – обратил внимание председатель столичного филиала казахстанского Союза юристов.

Он также отметил, что за 8 месяцев 2020 года из 130 тыс. обращений жертв приняты меры только по 32,5 тыс., или 25%. На 97,5 тыс. нарушений со стороны государства не последовало никакой реакции.

Серик Беркамалов от лица общественного совета предложил ряд рекомендаций в отношении целесообразности криминализации насилия.

– Необходимо криминализировать три статьи Кодекса об административных правонарушениях, – считает он. – Это статьи 73-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 73-2 (побои) и 461 (нарушение защитного предписания). Статью 110 УК РК (истязание) нужно дополнить квалифицирующим (отягчающим) признаком – совершение преступления в отношении лиц, состоящих в семейно-бытовых отношениях с виновным. Важно также внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РК с целью включения умышленного легкого вреда здоровью и побоев в категорию частно-публичного обвинения. Предусмотреть в УПК особый порядок освобождения от уголовной ответственности (только в ходе судебного рассмотрения дела) по статьям 108, 109, 110 УК РК. Данное изменение позволит исключить прекращение расследования за примирением сторон без достаточных и объективных оснований.

Зачастую жертвы домашнего насилия отказываются от обвинения под давлением родственников либо в силу психоэмоционального состояния. Кроме того, нужно усилить ответственность за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений по статье 73 КОАП РК с 3 до 10 суток по 1-й части и с 10 до 15 суток по 2-й части.

Предупреждение – не выход

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова отметила, что на сегодняшний день только в случае повторного факта бытового насилия в течение года дается административный арест на срок не более чем трое суток.

– Все дело в том, что у нас негде содержать административно арестованных лиц. Сейчас в изоляторе временного содержания ДП города Алматы весь первый этаж отдан для содержания административно арестованных лиц за вождение в нетрезвом виде. Туда же помещаются лица, которые привлекаются за бытовое насилие. Изолятор переполнен. Ни о каком исправлении речь не идет, ведь не проводится психокоррекция с лицами, которые совершают эти преступления, – рассказала Жанна Уразбахова. – Таким образом, складывается следующая ситуация: человеку делают предупреждение, он приходит домой и продолжает дальше избивать жену и детей.

При этом, как заявляет адвокат, представители МВД ссылаются на слабое законодательство, парламентарии – на то, что при криминализации бытового насилия произойдет резкий всплеск уголовной ответственности, но вот почему-то во всей этой гонке за «хорошей» статистикой забывается: речь идет о живых людях, о женщинах, которые ежедневно подвергаются бытовому насилию. И даже самое безопасное место – дом – для них не является таковым.

– Если обратимся к данным ООН, то увидим: ежегодно в Казахстане от бытового насилия умирает 400 женщин, нередко на глазах своих детей, – сообщила Жанна Уразбахова. – Я ежедневно консультирую более 10 женщин, которые приходят ко мне с побоями, выбитыми зубами, без волос и в состоянии сильнейшего психологического давления. Они боятся обращаться за помощью, поскольку знают, что правонарушитель будет выпущен в тот же день и вернется домой.

Адвокат убеждена: сегодня необходимо привлекать психологов для работы с абьюзерами.

Электронная система

Ассоциированный профессор права, директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества Евразийского технологического университета Халида Ажигулова считает, что сегодня назрела необходимость ввести обязательные уроки по правам человека и защите от насилия в школах и университетах в целях более эффективной борьбы с насилием, экстремизмом и терроризмом.

Более того, она уверена, что гуманное отношение к агрессорам и насилию ведет к угрозе общественной безопасности и не способствует росту доверия и уважения к сотрудникам полиции.

По словам Халиды Ажигуловой, основная причина отказа в криминализации – отсутствие политической воли отдельных чиновников.

– Мы не отрицаем существующую проблему, и общество действительно нуждается в оптимальных путях ее решения, – отметил в свою очередь старший помощник генерального прокурора Алмас Амиров. – Есть проблема и с экспертизами по административным правонарушениям. Они должны проводиться по правилам минимум 5 дней. На деле же есть случаи, когда процедура занимает до 40 дней.

Тем не менее, по словам Алмаса Амирова, на сегодняшний день есть подвижки в решении ряда проблем, в том числе свою эффективность показывает электронная система ЕРАП (единый реестр административных произ­водств).

– В последнее время начали активнее применять административное задержание, для того чтобы в самый острый период конфликта жертва и правонарушитель были отстранены друг от друга, – сказал старший помощник генпрокурора. – Если бы сразу после обращения правонарушитель подвергался административному задержанию, то мы могли бы повторных фактов насилия избежать… К сожалению, сегодня наблюдается рост по тяжким и особо тяжким преступлениям, и это говорит о том, что надо принимать меры. Но они должны быть оптимальными, реализуемыми.

Центры помощи

На сегодняшний день большую роль в поддержке и психологической реабилитации жертв семейно-бытового насилия оказывают кризисные центры. Они работают в различных городах страны. Недавно в Алматы свое пятилетие отметил кризисный центр «Жан-Сая».

– За годы его работы была оказана помощь 3 987 лицам, из них 1 300 – женщины, остальные – несовершеннолетние дети, которые прибывали в центр вместе со своими мамами, – рассказывает руководитель Союза кризисных центров Зульфия Байсакова. – Мы оказываем людям бесплатную психологическую, юридическую помощь, социальную поддержку, подключая к сотрудничеству государственные органы, неправительственные организации.

По словам Зульфии Байсаковой, в кризисном центре с женщинами работают высокопрофессиональные специалисты. Психологи купируют кризис, приводят женщин в состояние необходимого комфорта. После этого юрист составляет план работы, в том числе при необходимости восстанавливает документы.

– Бывает, что женщины приезжают к нам в сопровождении своего супруга, не являются граж­данками Казахстана и не имеют вида на жительство. В этом случае вместе с консульствами, НПО, Казахстанским международным бюро по правам человека мы определяем им статус беженца. К работе с жерт­вой подключаются социальные работники, – продолжает руководитель кризисного центра. – Мы предоставляем пятиразовое питание, гигиенические средства, одежду. Помимо государственного бюджета гуманитарную помощь женщинам «Жан-Саи» оказывают обычные алматинцы. Кстати, только за этот год в кризисном центре родились трое детей, научились ходить, разговаривать.

Работа с агрессорами

Специальные стандарты социальных услуг четко регламентируют нахождение женщин в кризисных центрах. В среднем жертвам бытового насилия оказывается помощь на протяжении шести месяцев. Но при этом каждый случай рассматривается индивидуально.

Иногда женщинам достаточно нескольких дней для того, чтобы собраться с мыслями и пере­ехать к близким, родственникам, установить связь с ближайшим кругом.

Руководство Союза кризисных центров Казахстана убеждено: для решения проблем работать необходимо не только с жерт­вами бытового насилия, но и с агрессорами. И такая работа уже ведется.

Более того, по словам экспертов в области права и юриспруденции, именно разумная работа с мужчинами-агрессорами может уменьшить количество драматических историй, финалом которых становится женская колония. Поэтому на сегодняшний день необходимо развитие психокоррекционной программы с домашними тиранами.

– Мы просим на протяжении многих лет о введении криминализации бытового насилия. У нас никогда ее не было, хотя многие утверждают, что произошла декриминализация. Не было отдельной статьи в УК РК, которая бы говорила о том, что у нас за преступление в сфере семейно-бытовых отношений существует уголовное наказание. И это не значит, что мы хотим большое количество людей посадить, привлечь к ответственности в виде лишения свободы. Мы можем предложить альтернативные формы, – сказала Зульфия Байсакова.

Она также обратила внимание на то, что в случаях семейно-бытового насилия не всегда агрессорами выступают мужчины, мужья. Тиранами могут выступать и близкие люди, в том числе и родные дети по отношению к своим родителям.

За годы работы в кризисный центр «Жан-Сая» нередко поступали женщины, подвергавшиеся насилию со стороны своих сыновей и дочерей. После реабилитации в кризисном центре пожилые женщины устраивались в социальные учреждения для проживания лиц преклонного возраста…

Зульфия Байсакова отмечает, что на сегодняшний день в Казахстане принимают заявления от жертв семейно-бытового насилия в полиции. Но если вдруг ее заявление не примут правоохранительные органы, она всегда может позвонить на национальную телефонную линию доверия «150» за консультацией и обратиться в кризисный центр в городе проживания.