Криптовалютчиков-нелегалов осудили в Астане

Мужчины предлагали доверчивым горожанам услуги по обмену цифровых активов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент АФМ по Астане.

Фото: fin-plan.org

Как сообщается, граждане Кучуков А.В. и Садыров Е.Т осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные деньги с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.

«В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, деньги в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге», — уточнили в АФМ.

По приговору суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. - сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.

В агентстве добавили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.