Криштиану Роналду установил новый рекорд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки в 600 миллионов подписчиков в Instagram, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Sports.kz

Больше подписчиков только у официального аккаунта Instagram - 651 миллион человек.

После Роналду идет еще один футболист, форвард «Интер Майами» Лионель Месси, - 482 миллиона подписчиков и певица Селена Гомес - 427 миллионов подписчиков.

Напомним, с января Криштиану Роналду выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошлом сезоне он забил 14 мячей в чемпионате страны, однако его команда заняла второе место в турнирной таблице. Перед стартом нового сезоне Роналду помог завоевать клубу «Аль-Наср» трофей - Кубок арабских чемпионов.