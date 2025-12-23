Работа для дамских пальчиков

Как утверждает руководитель коммерческой службы ТОО «Казахстанский изоляторный завод» Татьяна Рыбалко, эти операции не только у нас в стране, но и во всем мире выполняют в основном женщины. Мол, у мужчин мелкая моторика пальцев рук не настолько развита.

...В одном из заводских цехов Казахстанского изоляторного можно наблюдать, как с десяток женщин усердно натирают высоковольтные изоляторы, убирая цементные остатки из соединений между «шапкой» и стеклодеталью, а также возле стержня. Изделие должно быть кристально чистым. Такие требования предписаны ГОСТом.

Возле расположенного рядом станка также одни женщины. У них несколько иные обязанности – армировка изоляторов.

– На заводе работают 30 человек. В основном коллектив женский, и их работу легкой не назовешь – высоковольтный изолятор весит от 3,5 до 13 килограммов. Каждая работница за восьмичасовую смену перебирает пару-другую тонн этих изделий, – рассказывает Татья­на Рыбалко.

Бывшая воспитательница детского сада Светлана Корепанова была вынуждена сменить профессию в связи с переездом. Работает в Рудном на Казахстанском изоляторном заводе с самого его основания – с 2013 года. Новые для себя навыки освоила довольно быстро и, несмотря на сложности, полюбила профессию.

– Изоляторы, конечно, тяжелые, но можно научиться правильно их перемещать, минимально напрягаясь. Как и на любом производстве, случается всякое. Изолятор ни разу не роняла, нет. Поскольку работаем с закаленным стеклом, то бывали случаи, когда оно в руках лопалось. Это естественный процесс, происходящий из-за неравномерности распределения напряжения внут­ри стекло­детали. Но поскольку такого исхода не ожидаешь, всякий раз вздрагиваешь, – улыбаясь, рассказывает о тонкостях профессии армировщик электро-керамических изделий Светлана Корепанова.

Изолятор изолятору рознь

Изоляторный завод – производство неполного цикла. Изоляторы в Рудном собирают из уже готовых комплектующих, каждый состоит из уже упомянутой стеклодетали-«шапки», стержня и замка, которые завозятся из России и Китая.

В будущем на производственной площадке Рудного планируют освоить выпуск стержня и замка. Благо для этих комплектую­щих не требуется дорогостоя­щее оборудование. Впрочем, попытки начать выпуск стержней уже предпринимались, однако производители столкнулись с проблемой горячего оцинкования. Оказалось, что в ближайших регионах этим никто не занимается. Так что рудничанам придется потратить деньги и время на создание собственного цеха.

Куда сложнее обстоят дела с производством стеклодеталей. Эти комплектующие сегодня изготавливают лишь в четырех странах мира. Причина – дорогостоящее оборудование. Самая небольшая плавильная электропечь стоит в пределах 10 млн долларов. И местные производители уверены, что никогда ее не окупят, учитывая положение дел на рынке.

И все же сборка изоляторов – нужное для Казахстана производство. Подобное предприятие есть только в Костанае. Однако, несмотря на уникальность, завод в Рудном работает лишь наполовину от своей мощности. Одна из основных причин – отсутствие заказов вследствие малой емкости внутреннего рынка и жесткая конкуренция.

Ежегодно на производственной площадке в Рудном собирают около 800 тыс. изоляторов, примерно столько же выдает и завод, расположенный в Костанае.

А вот годовая потребность Казахстана в этих изделиях – всего 700–800 тыс. К тому же палки в колеса вставляют недобросовестные поставщики, которые, не особо заботясь о качестве товара, завалили казахстанский рынок дешевыми изоляторами.

– К примеру, изделия, которые сейчас поступают из России, очень дешево стоят. Мы не знаем, как бороться с демпинговыми ценами, – разводит руками руководитель заводской коммерческой службы. – Ну не может качественный высоковольтный изолятор стоить так дешево. Несколько месяцев назад мы решили провести их испытания в лаборатории. И что же? Завезенные изделия не выдержали главного – испытаний на пробой. Но очень многие компании продолжают покупать эту продукцию. Говорят, мол, за такую цену им все равно, сколько изолятор прослужит.

Региональные распределительные компании (РЭК) как заказчики также не контролируют, какие изоляторы к ним пришли. В компаниях даже могут и не знать о скрытых изъянах этих изделий, ведь визуально брак невозможно определить. Только если провести испытания в лаборатории. Но кому это надо?

А ведь низкокачественный изолятор – это как бомба замедленного действия. Если изделия массово начнут взрываться, то провода, находящиеся под высоким напряжением, могут упасть на землю. Несколько лет назад похожая ситуация случилась в Шымкенте, когда на подстанции взорвались изоляторы, в результате чего в нескольких районах мегаполиса произошло аварийное отключение электроэнергии.

Еще одна проблема – условия тендеров, в которых компании, закупающие изоляторы, прописывают сроки оплаты в течение… 240 дней.

– Представляете, это почти год! То есть мы им поставляем наши изделия сейчас, а оплату они производят только через 240 дней! Причем объемы-то немаленькие. Допустим, в конце февраля нынешнего года мы поставили одному из заказчиков изоляторы почти на 15 миллионов тенге. Так вот, мало того, что у него в тендере указана оплата через 240 дней, так он еще и эти сроки нарушает! Говорит: нет денег. На днях мы подали на данного потребителя в суд, чтобы взыскать долг, – сообщила Татьяна Рыбалко.

Проблемы экспорта

Впрочем, рынок, где востребованы изоляторы, не сводится только к Казахстану. География экспорта очень обширна. И у Казахстанского изоляторного завода, между прочим, есть производственные и технические мощности, для того чтобы поставлять свою продукцию иностранным потребителям. Но здесь на первый план выходят проблемы с логистикой.

Отправлять изоляторы в Африку, которая готова закупать рудненскую продукцию, очень накладно. Сначала товар нужно довезти до Стамбула, заплатив только за одну машину с грузом семь тысяч долларов, затем кораб­лем доставить до Алжира, а это еще около пяти тысяч долларов. Так что казахстанская продукция, несмотря на ее высокое качество, по цене оказывается слишком уж дорогой.

Другая проблема – предъявление повышенных требований к изоляторам. Сегодня многие крупные иностранные компании готовы закупать лишь те электротехнические изделия, которые прошли испытания в международных лабораториях. Подобная услуга только за один тип изолятора обходится примерно в 200 тыс. долларов.

Ну а поскольку у рудненского завода пока нет сверхприбыли, то они осваивают рынки, что поближе. Сегодня это Узбекистан, куда уходит до 20% изготовленных изоляторов.

Причем рудненский завод отвечает за качество своей продукции. В прошлом году здесь запустили собственную лабораторию, которая обошлась в 30 млн тенге. Сейчас она проходит казахстанскую аккредитацию. Ожидается, что процесс будет завершен к концу следующего года. Но уже сегодня заводчане получили возможность испытывать каждую партию изоляторов на месте, а не возить ее в Россию на проверку, поскольку это очень дорогое удовольствие.

В общем, несмотря на то что на весь Казахстан функционируют всего два завода по сборке и выпус­ку изоляторов, их деятельность сопряжена с немалыми трудностями. И пока государство не обратит внимание на ряд существующих в отрасли проблем, отечественный производитель будет вынужден выживать.