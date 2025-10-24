Круглый стол ко Дню Республики прошел в Нацмузее

В Научной библиотеке Национального музея Республики Казахстан прошёл круглый стол на тему «Егемендік – ел болашағының бастауы», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

Мероприятие, приуроченное ко Дню Республики и 35-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана, было организовано Центром геральдических исследований при поддержке Министерства культуры и информации РК.

Главная цель встречи - популяризация исторического и правового значения независимости, а также осмысление идеологической и духовной роли государственных символов.

В обсуждении приняли участие депутаты Парламента, государственные и общественные деятели, известные учёные и представители интеллигенции. Участники не только сделали содержательный обзор истории независимости, но и проанализировали значение суверенитета с позиций современности.

Автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков в своём выступлении рассказал об истории создания национальных символов и подчеркнул, что принятие Декларации о суверенитете стало духовным стержнем национальной идеологии.

В ходе мероприятия были вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма Министра культуры и информации РК - ими наградили деятелей, внёсших значительный вклад в популяризацию государственных символов и национальных ценностей.

Во время открытой дискуссии участники обменялись мнениями о роли независимости в мировоззрении молодого поколения, механизмах укрепления национальной идентичности и важности придания празднованию Дня Республики общенационального масштаба.

#Казахстан #Нацмузей #ДеньРеспублики

