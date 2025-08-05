Крупное месторождение нефти обнаружили в Бразилии

В мире,Нефть и Газ
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Транснациональная нефтегазовая компания BP обнаружила у берегов Бразилии крупнейшее за последние 25 лет месторождение нефти и газа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новое месторождение расположено в бассейне Сантос, примерно в 400 км от Рио-де-Жанейро, и занимает площадь более 300 кв. км. После открытия акции BP выросли на 1,2%.

«Эта находка стала крупнейшей для компании с момента открытия в 1999 году гигантского газового месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, запасы которого составляют около 35 трлн куб. футов газа», — пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя BP.

Также в компании отметили, что для нового месторождения характерен повышенный уровень углекислого газа, который осложняет добычу нефти и увеличивает затраты на переработку.

Ранее, 21 июля, в Балтийском море у побережья Польши обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа. Уточнялось, что запасы месторождения составляют 33 млн т нефти и 27 млрд куб. м газа, 22 млн т и 5 млрд куб. м среди которых пригодны для промышленной добычи. 

#газ #нефть #Бразилия #месторождение

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