Двое иностранцев и житель Астаны наладили там производство синтетических наркотиков
В области Жетісу пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В ходе спецоперации, проведенной на территории Ескельдинского района, сотрудники полиции выявили подпольную лабораторию, где двое иностранцев и житель Астаны наладили производство синтетических наркотиков.
Во время обыска изъято профессиональное оборудование, более 6,4 кг мефедрона, а также 200-литровый реактор с остатками прекурсоров, подготовленных для дальнейшего изготовления.
Задержанные были взяты под стражу. По приговору специализированного суда области Жетысу в городе Талдыкорган все трое признаны виновными и приговорены к 16 годам лишения свободы.
Как отметили в полиции, благодаря оперативной работе удалось пресечь деятельность крупной наркогруппы, предотвратив возможные человеческие трагедии и новые зависимости.
«Полиция в области Жетісу призывает граждан не оставаться равнодушными. Если вам известно о фактах употребления, хранения или распространения наркотиков — незамедлительно сообщайте по телефону 102 или через личные сообщения в официальных аккаунтах полиции. Анонимность гарантируется. Каждое обращение может спасти человеческую жизнь и стать шагом к освобождению общества от наркозла», – говорится в тексте обращения.