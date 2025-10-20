Фото: Polisia.kz

В области Жетісу пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе спецоперации, проведенной на территории Ескельдинского района, сотрудники полиции выявили подпольную лабораторию, где двое иностранцев и житель Астаны наладили производство синтетических наркотиков.

Во время обыска изъято профессиональное оборудование, более 6,4 кг мефедрона, а также 200-литровый реактор с остатками прекурсоров, подготовленных для дальнейшего изготовления.

Задержанные были взяты под стражу. По приговору специализированного суда области Жетысу в городе Талдыкорган все трое признаны виновными и приговорены к 16 годам лишения свободы.

Как отметили в полиции, благодаря оперативной работе удалось пресечь деятельность крупной наркогруппы, предотвратив возможные человеческие трагедии и новые зависимости.