Крупную партию "синтетики" изъяли у жителя ВКО

Оперативники с поличным задержали 20-летнего "склад-фасовщика" интернет-магазина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

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В квартире подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько целлофановых пакетов с таблетками и порошкообразным веществом.

Общий вес изъятого составил: 960 грамм мефедрона, свыше 50 грамм экстази, а также более 70 грамм "альфа-PvP", известного под названием "соль".

"Такое количество мефедрона достаточно для производства более 3 200 губительных разовых доз", - отметили в полиции.

По факту незаконной переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, добавили правоохранители.