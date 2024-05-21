Крупную партию "синтетики" изъяли у жителя ВКО

Оперативники с поличным задержали 20-летнего "склад-фасовщика" интернет-магазина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК
В квартире подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько целлофановых пакетов с таблетками и порошкообразным веществом.
Общий вес изъятого составил: 960 грамм мефедрона, свыше 50 грамм экстази, а также более 70 грамм "альфа-PvP", известного под названием "соль".
"Такое количество мефедрона достаточно для производства более 3 200 губительных разовых доз", - отметили в полиции.
По факту незаконной переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, добавили правоохранители.