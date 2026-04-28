Крупную сеть телефонных мошенников накрыли в Алматы

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Посредством преступной схемы осуществлено более 4 млн звонков

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры пресекли в городе деятельность преступной группы, причастной к телефонному мошенничеству, сообщает Kazpravda.kz 

Злоумышленники создали условия для международных звонков из-за рубежа казахстанским абонентам в обход операторов связи.

В частности, через подставные юридические лица были образованы виртуальные телефонные станции, приобретались местные мобильные номера и использовались вредоносные программы.

Посредством указанной схемы осуществлено более 4 млн звонков и нанесен ущерб операторам связи на сумму более 15 млн тенге.

«В ходе обысков изъяты технические средства и иные вещественные доказательства. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – проинформировали в пресс-службе КНБ.

Ранее в результате масштабной спецоперации, проведенной Казахстаном и Украиной, ликвидирована транснациональная организованная преступная группа, осуществлявшая деятельность мошеннических call-центров на территории Украины. 

#КНБ #Алматы #мошенники #телефон #сеть

