В результате масштабной спецоперации, проведенной Казахстаном и Украиной, ликвидирована транснациональная организованная преступная группа, осуществлявшая деятельность мошеннических call-центров на территории Украины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

31 марта в городе Днепр пресекли деятельность трех call-центров, участники которых на системной основе совершали интернет-мошенничества в отношении граждан Казахстана, Украины и стран Европейского союза. Благодаря своевременным действиям МВД РК удалось предотвратить тяжкие последствия и массовые финансовые потери граждан. Речь идет о сотнях потенциальных жертв, чьи денежные средства и цифровые активы могли быть похищены.

Установлено, что преступная группа длительное время действовала под видом сотрудников фиктивных инвестиционных компаний. Злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение, получали доступ к их конфиденциальным данным, личным кабинетам и банковским счетам, после чего похищали денежные средства и цифровые активы.

Кроме того, выявлены отдельные эпизоды мошенничества, связанные с так называемыми романтическими схемами, а также с псевдоинвестициями в криптовалютные активы. Для реализации преступных схем использовались фишинговые интернет-ресурсы, имитировавшие известные инвестиционные платформы и криптобиржи, что позволяло злоумышленникам получать полный контроль над активами потерпевших.

На территории города Днепр одновременно проведены обыски по 40 адресам. Задержаны 53 гражданина Украины, из них восемь ключевых фигурантов водворены в изолятор временного содержания с предъявлением обвинений. Остальные участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

По предварительным данным, в ходе обысков изъяты 100 тысяч долларов США, 90 единиц компьютерной техники, 125 смартфонов, 6 элитных автомобилей, а также предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием.

Следственные действия продолжаются. В настоящее время при активном взаимодействии с украинскими коллегами проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан подчеркивает неизменную решимость в противодействии международной киберпреступности. Любые попытки преступников нажиться на доверии граждан будут своевременно выявляться и жестко пресекаться.



