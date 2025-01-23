Крупные фармкомпании получали сверхприбыль - Антикор

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В связи с этим, по рекомендации Антикоррупционной службы внесены поправки в три приказа министра здравоохранения, касающиеся предельных цен и порядка закупа лекарств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Деятельность Национального центра экспертизы лекарств и медизделий проанализировали на предмет коррупционных рисков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор  

В ведомстве напомнили, что ранее проведенный анализ в «СК-Фармация» выявил серьезные риски, связанные с завышением стоимости закупок.

Установлено, это напрямую связано с деятельностью вышеуказанного центра. Основные риски – закрытость информации о затратах и наценках поставщиков, раздробленность информсистем, отсутствие механизма перепроверки сведений. Так, приказы Минздрава позволяли формировать цены на лекарства за счет необоснованных наценок по транспортным расходам поставщика, затратам на маркетинг и оценку качества 

«Все это приводило к тому, что стоимость лекарств с момента их регистрации до поступления на полки аптек увеличивалась более чем в два раза. В итоге сверхприбыли получали крупные фармкомпании. Агентством в адрес Минздрава внесены рекомендации по исключению необоснованных наценок и внедрению единой информсистемы мониторинга», – выяснили в Антикоре.

Сообщается, что создана рабочая группа по цифровизации системы ценообразования в этой сфере. По рекомендациям Антикоррупционной службы внесены поправки в три приказа министра здравоохранения, касающиеся предельных цен и порядка закупа.

«Необоснованные наценки исключены, что положительно скажется на снижении цен на отдельные лекарства, –  заключили в ведомстве.

Ранее АЗРК сообщалось, что ТОО «СК-Фармация» может быть не заинтересовано в наличии ценовой конкуренции, поскольку его прибыль формируется за счет наценки от 5% до 7% от стоимости закупаемых лекарств. 

Кроме того, в Казахстане ввели систему выдачи бесплатных лекарств через QR-код, что призвано снизить риски выписки фиктивных рецептов и хищений.

#цены #нарушения #Антикор #лекарства

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