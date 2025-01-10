Система выдачи бесплатных лекарств изменится в РК

Здравоохранение,Коррупция
72
Гульмира Кунапия
корреспондент

По рекомендации Антикора вносится изменение в систему выдачи бесплатных лекарств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения в 2024 году установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов Единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор 

Такая практика приводила к дефициту бесплатных лекарств, пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства.

Для сокрытия реального положения в медучреждениях выписывали «липовые рецепты». По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами. По итогам анализа во всех поликлиниках области Абай внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в разделе «Социальный кошелек» приложения EGov Mobile.

На данный момент это является альтернативным способом получения лекарств, но уже демонстрирует положительные результаты.

Проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, и по итогам планируется масштабировать его по всей республике.

Несмотря на рост числа пациентов в 2024 году на 14% (2023 год – 77,6 тыс., 2024 год – 88,8 тыс.), в области Абай наблюдается снижение количества выписанных рецептов на 24,8 тыс. (2023 год – 707,6 тыс. рецептов, 2024 год – 682,4 тыс. рецептов).

Внедрение современных цифровых решений значительно сокращает риски выписки фиктивных рецептов, хищения лекарств, экономит бюджетные средства.

Ранее сообщалось о том, что внедренные в поликлиниках цифровые механизмы позволили снизить возможность приписок медицинских услуг.

Накануне вопросами к качеству государственного здравоохранения задался мажилисмен Асхат Аймагамбетов.

#бесплатно #коррупция #лекарства #выдача #рецепты

Популярное

Все
Белые халаты – вечные солдаты
На языке текста и рисунка
Двенадцать лучших картин
Три кита казахской нравственности
На страже закона и порядка
Республиканский референдум как форма проявления народовластия
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Не нужен им берег турецкий
День ратификаций
«Мы победим! И правым наше дело великая Отчизна назовет...»
Хранитель вечной любви
Прерванный полет
Сезон измученных людей
Школы, больницы, ТЭЦ
Яркая звезда на небосклоне музыкальной науки
Огненный «закройщик» по металлу
Поручения и исполнение
Указ Президента Республики Казахстан
Искусственный интеллект в роли инвестиции
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной
Престижное признание получил Казахстан от CNN Travel
Трассу Астана-Щучинск открыли в связи с улучшением погоды
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Белые халаты – вечные солдаты
«Проще обратиться в платную клинику» – ряд вопросов к систе…
Показатели летальности от метапневмовируса очень низкие
«Это обычный период, который мы с вами должны пережить»: Ду…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]