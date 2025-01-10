Система выдачи бесплатных лекарств изменится в РК

По рекомендации Антикора вносится изменение в систему выдачи бесплатных лекарств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения в 2024 году установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов Единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Такая практика приводила к дефициту бесплатных лекарств, пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства.

Для сокрытия реального положения в медучреждениях выписывали «липовые рецепты». По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами. По итогам анализа во всех поликлиниках области Абай внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в разделе «Социальный кошелек» приложения EGov Mobile.

На данный момент это является альтернативным способом получения лекарств, но уже демонстрирует положительные результаты.

Проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, и по итогам планируется масштабировать его по всей республике.

Несмотря на рост числа пациентов в 2024 году на 14% (2023 год – 77,6 тыс., 2024 год – 88,8 тыс.), в области Абай наблюдается снижение количества выписанных рецептов на 24,8 тыс. (2023 год – 707,6 тыс. рецептов, 2024 год – 682,4 тыс. рецептов).

Внедрение современных цифровых решений значительно сокращает риски выписки фиктивных рецептов, хищения лекарств, экономит бюджетные средства.

Ранее сообщалось о том, что внедренные в поликлиниках цифровые механизмы позволили снизить возможность приписок медицинских услуг.

Накануне вопросами к качеству государственного здравоохранения задался мажилисмен Асхат Аймагамбетов.