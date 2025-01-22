Причины удорожания цен на лекарства назвали в АЗРК

К ним относятся несовершенство НПА Минздрава и недостатки в работе Национального центра экспертизы лекарств медизделий, а также ТОО «СК-Фармация»

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АЗРК проанализировало рынок оптовой реализации лекарств и выявило проблемы, которые способствуют росту цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В частности, это несовершенство НПА Минздрава и недостатки в работе его подведомственных организаций.

«Так, действующая методика формирования предельных цен позволяет искусственно завышать цены на воспроизведённые медикаменты. В то время как в международной практике такие препараты стоят дешевле на 30% и более. Серьезные недочеты в работе усматриваются в деятельности Наццентра экспертизы лекарств медизделий, который «поверхностно» сравнивает цены на препараты в соседних странах, ограничиваясь только данными, представленными заявителями», – заявили в антимонопольном ведомстве.

По данным АЗРК, непрозрачность процедуры поставки медикаментов и недостаточный уровень ориентированности ТОО «СК-Фармация» на прямые закупки препаратов у производителей также приводят к увеличению расходов бюджетных средств.

«Кроме того, существует риск того, что ТОО «СК-Фармация» не заинтересовано в наличии ценовой конкуренции, поскольку его прибыль формируется за счет наценки от 5% до 7% от стоимости закупаемых лекарств. Из этого следует, что чем выше стоимость препарата, тем больше прибыли получит Единый дистрибьютор», - говорят в ведомстве.

С целью пресечения указанных рисков, агентством даны рекомендации Минздрава о необходимости принятия мер по устранению причин, способствующих необоснованному удорожанию лекарств.

Так, 25 декабря 2024 года уполномоченным органом были внесены поправки в правила формирования предельных цен и наценок на лекарства, в рамках которых изменены подходы к регулированию цен. Предусмотрено внедрение альтернативных источников информации для реферирования цен, снижение цен на генерики на 30% от цены оригинального лекарственного средства, сокращение дополнительных расходов, включаемых в стоимость лекарств, и пересмотр наценок.