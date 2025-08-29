КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке

ЖКХ
В Казахстане 15 сентября вступают в силу изменения по работе управляющих компаний и кооперативов собственников квартир многоквартирных жилых домов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь все субъекты управления не имеют право без предупреждения покидать объекты кондоминиума и повышать ежемесячный тариф в одностороннем порядке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В законе появилось требование об обязанности уведомить собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок о намерении изменить стоимость услуг по управлению объектом кондоминиума или досрочно прекратить свою деятельность не менее чем за три месяца до предполагаемой даты изменения или прекращения деятельности.

Подтверждением о проведении согласования и рассмотрении вопроса о повышении тарифа будет являться протокол собрания собственников имущества. В протоколе собраний будут отражены отказ либо согласие собственников имущества о повышении тарифа, также собственники могут рассмотреть вопрос о смене субъекта управления.

В свою очередь жилищные инспекции всю поступающую информацию, должны будут заносить в единый реестр.

#закон #тарифы #кск

