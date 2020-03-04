Кто и в каких случаях подает в отставку за коррупционные преступления подчиненных, разъяснили в АДГС

Общество
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Фото: juristpomog.com
В Агентстве по делам государственной службы РК дали разъяснения по вопросам ответственности политических служащих и первых руководителей государственных органов за коррупционные преступления подчиненных, передает Kazpravda.kz.

Руководитель центрального государственного органа (это министры, председатели Агентств, госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту) подает в отставку при совершении коррупционного преступления его заместителем, непосредственно подчиненным политическим государственным служащим, ответственным секретарем, руководителем аппарата либо руководителем областного, города республиканского значения или столицы территориального подразделения центрального государственного органа.

Заместители руководителей центрального государственного органа - при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства, самостоятельного структурного подразделения.

Аким области, города республиканского значения или столицы подает в отставку при коррупции со стороны его заместителя, непосредственно подчиненного политического служащего, руководителя аппарата либо акима района (города областного значения), района в городе.

Заместитель акима области, города республиканского значения или столицы − при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета.

Для акима района (города областного значения), района в городе основанием для подачи в отставку является совершение коррупционного преступления его заместителем, руководителем аппарата акима, руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, акимом села, поселка, сельского округа.

Директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров на брифинге в Агентстве пояснил, что Положения Закона "О государственной службе РК" по вопросам ответственности государственных служащих введены в действие 10 декабря 2019 года. Таким образом, требование о подаче в отставку распространяется на политических служащих и иных категорий руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное преступление после 10 декабря прошлого года.

Политические государственные служащие подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление.

Политические служащие в отставку подают в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

При рассмотрении ответственности руководителей, помимо указанных условий ключевое значение имеет также наличие связи между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.

В настоящее время по поручению Администрации Президента Агентством по делам государственной службы совместно с Верховным судом, Генеральной прокураторой и Агентством по противодействию коррупции выработан соответствующий алгоритм действий, согласно которому государственные органы, организации и субъекты квазигоссектора обязаны проводить мониторинг вступивших в законную силу обвинительных приговоров судов, прекращенных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц.

В настоящее время государственные органы уже работают согласно выработанному порядку взаимодействия. На Агентство по делам государственной службы возложена координация работы по данному вопросу.

Напомним, в своей предвыборной Программе "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил новые подходы по искоренению коррупции, в числе которых он поручил законодательно закрепить персональную ответственность политических государственных служащих за совершение коррупционных преступлений подчиненными.

В своем Послании народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" Глава государства расширил перечень лиц, ответственных за коррупцию подчиненных, поручив отнести к перечню и руководителей государственных органов.

На основании указанных поручений Президента, в Законы "О государственной службе Республики Казахстан" и "О противодействии коррупции" внесены соответствующие изменения.

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