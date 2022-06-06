Кто сможет платить за газ по сниженной цене в Казахстане с 1 июля

С 1 июля получатели адресной социальной и жилищной помощи будут платить за газ по сниженной цене в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"В рамках поручения Главы государства по совершенствованию модели ценообразования газа Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК проводится работа по выделению отдельной девятой группы потребителей. В данную категорию входят "бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь", – говорится в сообщении ведомства.

Эту работу КРЕМ МНЭ РК удалось провести путем внесения изменений и дополнений в Правила ценообразования на общественно значимых рынках.

"С 1 апреля 2022 года в рамках пилотного проекта в городах Тараз и Уральск граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тысяч потребителей. Потребители этой группы могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях", – отметили в ведомстве.

Вместе с тем совместно с местными исполнительными органами и организациями продолжается работа по интеграции информационных систем АО "КазТрансГаз Аймак", дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" и автоматизированной информационной системы "Социальная помощь" Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.

"С 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории "бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь", будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны. Для получения сниженной цены на газ потребителю необходимо удостовериться о своем статусе получателя АСП и жилищной помощи на портале Egov.kz", – заключили в ведомстве.

Справочно: Государственную адресную социальную помощь в РК получают категории лиц со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности (граждане РК, оралманы, беженцы, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие в РК).

Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно проживающим в данной местности.