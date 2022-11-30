КТЖ купит 245 электровозов у ALSTOM

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В ходе визита президента РК во Францию представители нацкомпании «Қазақстан темір жолы» подписали соглашение о приобретении 245 электровозов. В пресс-службе КТЖ сообщили, что это решит вопрос существующего дефицита электровозов, передает Kazpravda.kz.

«Подписаны Соглашения между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и «ALSTOM Transport SA» и между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и банком Société Générale.

Согласно принятому документу компания ALSTOM в период 2023-2029 годов произведет на казахстанском заводе ЭКЗ и поставит 245 электровозов для АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Данная сделка будет проведена при активном содействии Министерства финансов Франции, государственного экспортно-импортного агентства BPIFrance и банка Société Générale, которые субсидируют процентную ставку», – рассказали в КТЖ.