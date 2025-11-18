В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по дальнейшему развитию транзитного потенциала страны делегация АО «НК «Қазақстан темір жолы» во главе с председателем правления Талгатом Алдыбергеновым находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, где 18 ноября приняла участие во Втором форуме международного сотрудничества железнодорожного маршрута «Китай – Европа»

Фото: KТЖ

На Форуме выступили заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, губернатор провинции Шаньси Чжао Ган, руководитель китайских железных дорог Го Чжусюэ и другие высокопоставленные представители правительственных структур из более 40 стран.

Особое внимание на форуме было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), вопросам укрепления международного сотрудничества и укрепления роли железнодорожного транспорта в обеспечении стабильности глобальных поставок.

В рамках форума было подписано соглашение о присоединении китайских железных дорог через компанию CRCT к «MIDDLE CORRIDOR MULTIMODAL Ltd.» - совместному предприятию Казахстанских, Азербайджанских и Грузинских железных дорог.

Выступая на форуме, Талгат Алдыбергенов подчеркнул, что развитию маршрута придают важное значение лидеры Казахстана и Китая. Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин в своих выступлениях отмечали, что укрепление связей по маршруту «Китай – Центральная Азия – Европа» соответствует общим стратегическим интересам государств и открывает новые возможности для устойчивой торговли и роста.

Так, перевозки между Казахстаном и Китаем за последние 10 лет выросли более чем в 4,5 раза. В 2025 году ожидается достижение 35 млн тонн (за 10 месяцев уже перевезено свыше 29 млн тонн, что на 11% выше уровня прошлого года).

Кооперационные проекты Казахстана и Китая в Ляньюньгане, Хоргосе, Сиане и других транспортных узлах демонстрируют устойчивый рост. Контейнерные перевозки за десятилетие увеличились более чем в 5 раз и превысили 1,4 млн ДФЭ.