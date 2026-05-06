Казахстан экспортировал более 11 тонн зерна и муки на зарубежные рынки

По данным КТЖ, с начала маркетингового года — с сентября 2025 года по апрель 2026 года — Казахстан экспортировал 11,1 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем поставок составил 9,8 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

"Рост экспортных показателей обусловлен стабильным спросом на сельскохозяйственную продукцию на традиционных рынках сбыта, а также эффективной логистикой и мерами государственной поддержки отрасли", - говорится в сообщении.

Значительное увеличение поставок отмечается по ключевым направлениям. Так, экспорт зерна в Узбекистан вырос на 13,8% — с 8,2 млн тонн до 9,3 млн тонн. Существенный рост зафиксирован и в Кыргызстан — в 1,6 раза, с 278 тыс. тонн до 440 тыс. тонн. Поставки в Афганистан увеличились на 51%, достигнув 1,8 млн тонн против 1,2 млн тонн годом ранее. В Туркменистан экспорт вырос в 1,5 раза — с 123 тыс. тонн до 183 тыс. тонн.