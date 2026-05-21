Большие возможности для роста: парламентарий предлагает новую модель развития транзитного потенциала Казахстана

Мажилисмен Абуталип Мутали в своем депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева обозначил ключевые точки роста транзитного потенциала республики, сообщает Kazpravda.kz

По словам парламентария, несмотря на рекордный рост транзита грузов, Казахстан недополучает миллиарды прибыли из-за отсутствия сопутствующей инфраструктуры. Для решения проблемы Правительству предложен масштабный план перехода от модели простого транзита к созданию полноценных индустриально-логистических экосистем.

Он отметил, что Глава государства неоднократно подчеркивал стратегическую важность превращения Казахстана в ключевой транзитный хаб Евразии. Как подчеркнул депутат Мутали, развитие Транскаспийского маршрута, а также модернизация железнодорожных, автомобильных и морских путей уже дают свои плоды: по итогам 2025 года объем транзита через территорию страны достиг 36,9 млн тонн.

Однако, по его словам, эксперты бьют тревогу: при таких глобальных перевозках государство упускает огромные возможности для экономического роста.

Проблема упущенной выгоды

По мнению депутата, главная проблема текущего подхода заключается в том, что Казахстан выступает для международных перевозчиков исключительно в роли «коридора». Текущие инициативы, такие как Smart Cargo, логистические паспорта и безбумажный документооборот, развиваются разрозненно и не формируют единой системы, считает он. Аналогичная ситуация наблюдается и с объектами инфраструктуры: специальные экономические зоны (СЭЗ), индустриальные зоны и транспортные коридоры не объединены в общую сеть.

«Международная практика подтверждает, что конкурентоспособность обеспечивается не транзитом как таковым, а созданием добавленной стоимости вокруг него», — сказал депутат Мажилиса Абуталип Мутали.

В качестве примера приводятся крупнейшие мировые хабы: порт Джебель-Али в ОАЭ, Туас в Сингапуре и Дуйсбург в Германии. Они работают как экосистемы, где грузы не просто проезжают мимо, а проходят процессы обработки, сборки, упаковки, маркировки, сертификации и реэкспорта.

Нехватка цифровой прозрачности

Мажилисмен Мутали отметил, что отдельного внимания требует сфера цифровизации логистики. Как рассказал депутат, на сегодняшний день казахстанские и зарубежные предприниматели лишены сквозного доступа к отслеживанию статуса грузов на всем маршруте следования.

Кроме того, по его словам, отсутствует понятный и прозрачный механизм предварительного расчета платежей, который позволил бы бизнесу еще до прибытия товара видеть полную картину расходов: налоги, пошлины, логистические сборы, а также оценивать сроки и риски.

Новая стратегия: что предлагается Правительству?

Чтобы избежать закрепления сырьевой и транзитной модели экономики, Правительству предложено реализовать стратегию «коридор + производство + цифровые сервисы + экспорт».

Для этого выдвинут пакет из пяти ключевых мер:

1. Создание спецрежима: Введение специального регуляторного режима для индустриально-логистических хабов, который объединит СЭЗ, индустриальные зоны и логистические центры с учетом их региональной специфики.

2. Цифровая интеграция: Обеспечение сквозной прозрачности перевозок через внедрение систем Smart Cargo, принципа «одного окна», логистических паспортов и трекинга грузов.

3. Прогнозирование расходов: Внедрение системы предварительного цифрового расчета всех платежей до прибытия груза с функцией автоматической сверки.

4. Национальная программа: Проведение полной ревизии действующих СЭЗ и разработка Национальной программы развития хабов до 2035 года с четкими KPI.

5. Единый центр: Создание единого координационного центра при Правительстве для управления процессами и обеспечения международной цифровой интеграции логистики.

Ожидается, что реализация данных мер позволит не только повысить эффективность вложенных в дороги и инфраструктуру бюджетных миллиардов, но и создаст тысячи новых рабочих мест, принесет дополнительные налоговые поступления и сформирует в Казахстане экономику добавленной стоимости.